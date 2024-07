No habrá divisionismo con el presidente López Obrador: Sheinbaum

Antes, el mandatario se refirió a la disputa que se generó hace unos días en Morena por el rechazo de un sector del partido a que el actor Sergio Mayer obtenga una diputación plurinominal y respecto de la cual, el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, planteó que lo más importante es la unidad y que el movimiento siga avanzando. López Obrador prefirió no opinar porque Rafael es mi amigo, nos ha ayudado mucho. Mi opinión no es objetiva .

También por el aumento al salario, la construcción de obras y la creación de empleos. No obstante, todavía falta mucho por hacer debido a que es mucho el atraso que nos dejó el modelo neoliberal, mejor conocido como neoporfirista, en el que sólo eran importantes las minorías y se le dio la espalda al pueblo de México .

Confió en que los partidos de oposición lo piensen más; eso nos va a ayudar mucho y que se comprenda la necesidad de crear el hábito democrático que no había en el país.

El pueblo se hizo sentir, se demostró que, en una auténtica democracia, el pueblo manda. Por eso el desconcierto de algunos que pensaban que el pueblo no existía y lo podían manipular , señaló el Presidente ayer durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Ciudad de México. En México no puede haber un partido único. No debemos aspirar a un partido de Estado y mucho menos a una dictadura . Para ello se necesita que los partidos de oposición le piensen más y reconozcan que el triunfo de la Cuarta Transformación en las pasadas elecciones fue decisión del pueblo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A seis años del triunfo que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la lucha no concluyó el primero de julio de aquel año, ni con las elecciones del pasado 2 de junio, y convocó a los simpatizantes de la Cuarta Transformación a salir a las plazas para concientizar y explicar a la población los motivos de la reforma al Poder Judicial.

Al insistir que no se trata ahora de que se acabó la lucha , expresó: “leía en un periódico, ‘Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador’… sería pintar la raya con el pueblo de México. ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Momentos después, recalcó que en el siguiente sexenio “no habrá traición, no habrá vuelta en ‘u’, no habrá regreso al pasado”.

Por la mañana, la ex jefa de Gobierno encabezó un acto organizado por Morena en el Complejo Cultural Los Pinos, con el que se recordaron los comicios de hace seis años. En referencia a esa fecha, que consideró histórica, propuso definir que el primero de julio sea nombrado el día de la revolución de las conciencias; el día del triunfo del pueblo, o el día de la verdadera democracia .

Luego de pedir a la dirigencia del partido guinda hacer una consulta para definirlo, concluyó: En realidad, es el día del pueblo de México, de la revolución de las conciencias .

Durante el acto estuvo acompañada por la virtual jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, quien llegó apoyada en un bastón y del brazo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

También estuvieron en el estrado la secretaria general del partido, Citlalli Hernández; el presidente del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas, El Fisgón; el periodista Pedro Miguel, así como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; de Gobernación, Luisa Alcalde, y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.

Al participar como la principal oradora, y en medio de gritos de presidenta, presidenta , Sheinbaum dejó tareas a los simpatizantes de la 4T, a quienes preguntó: ¿qué sentido tiene mirarnos al ombligo?… Noo, hay que seguir trabajando por el pueblo de México, por la transformación. ¿Por qué no vamos a las plazas a hablar de la reforma judicial? A todas las plazas del país. ¿Por qué no vamos junto con nuestros diputados electos, nuestros senadores electos, a seguir concientizando, a seguir diciendo qué ha hecho el Judicial hasta ahora y por qué la reforma?”

De igual forma, encomendó a explicar a la población las otras 19 iniciativas presentadas por el Presidente, al tiempo que se pronunció por guardar el legado de López Obrador .

En tanto, la virtual jefa de Gobierno apuntó: hoy le decimos gracias presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias al pueblo de México. Muchísimas gracias. ¡Viva el presidente López Obrador, viva Claudia Sheinbaum Pardo, viva la Cuarta Transformación y viva nuestro pueblo de México!