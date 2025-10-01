Inundan fiesta y tradición al Teatro Fernando Calderón con grabación de promocional del Festival de Día de Muertos 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, comenzó la última etapa de la grabación de un espectacular video promocional del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, que enaltece las raíces, la cultura y el colorido de esta ancestral celebración mexicana.

Como cierre de esta producción audiovisual, se convocó a la ciudadanía a formar parte de una escena emblemática, que tuvo lugar en el majestuoso Teatro Fernando Calderón, uno de los recintos más icónicos del estado.

La convocatoria mostró una respuesta extraordinaria, con la participación de alrededor de 500 personas que transformaron el teatro en un vibrante mosaico de catrinas, catrines, calaveras mexicanas, luchadores, danzantes, mariachis, charros y personajes del folclor nacional.

El evento se convirtió en una auténtica fiesta visual, con maquillajes espectaculares, trajes llenos de brillo, plumas, bordados, flores de cempasúchil, máscaras tradicionales y música viva, que retumbaba en cada rincón del histórico recinto. Las y los asistentes, entre luces, cámaras y acción, se convirtieron en embajadores del espíritu del Día de Muertos.

Este video promocional tiene como objetivo proyectar la riqueza cultural, gastronómica, musical y artística de Zacatecas al mundo, al tiempo que celebra la hermandad con Veracruz, estado invitado de esta edición 2025. Ambas entidades compartirán escenario en uno de los festivales más significativos de la temporada, con una oferta que promete deslumbrar tanto a locales como a visitantes.