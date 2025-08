Migrantes viven encerrados en sus casas en LA sin empleo ni alimentos

Los Ángeles., En medio de la agresiva ofensiva actual del presidente estadunidense, Donald Trump, migrantes en Los Ángeles se encierran en sus casas por el miedo que les genera ser deportados, al tiempo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el retiro de la ciudad de mil 350 miembros de la Guardia Nacional. En este escenario, un senador republicano y aliado del magnate presionó a las autoridades federales para lograr la liberación de la mexicana Paola Clouatre, quien fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Desde hace más de un mes, Alberto, salvadoreño de 60 años sin visa para permanecer en Estados Unidos, vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles, y por miedo a encontrarse con los agentes de migración ni siquiera ha salido a hacer las compras.

Para sobrevivir, se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana. Porque si no tengo esto (…), ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo. Es terrible. Es un encierro que no se lo deseo a nadie , declaró.

En Los Ángeles, donde llegaron hasta 500 mil guardias y marines a principios de junio para controlar las manifestaciones antirredadas, sólo quedarán esta semana 250 efectivos. La mitad de los enviados fueron replegados hace 15 días.

Asimismo, la mexicana Paola Clouatre, de 25 años y casada con un veterano del cuerpo de marines, fue excarcelada esta semana tras casi dos meses de detención en Luisiana, reportó The New York Times, luego de que un juez suspendiera su orden de deportación y gracias a la intervención del senador republicano John Kennedy, quien respaldó públicamente la política migratoria de la Casa Blanca, por lo cual sorprendió su actuación en este caso.