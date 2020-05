Pese a la pandemia, Banco de Leche no ha registrado disminución de donaciones

Los Bancos de Leche de la capital y Fresnillo reciben aproximadamente 300 litros de leche mensuales y casi 4 mil litros al año, con los cuales se beneficia a 700 niños ■ foto: cortesía

■ Trabajando de una manera consolidada con 48 madres donantes hasta el momento, que benefician casi a 100 bebés en estado crítico y sano

A pesar de la pandemia provocada por el nuevo Coronavirus (Covid-19), que ha modificado no sólo la vida cotidiana sino muchas acciones en materia de salud, el Banco de Leche de Zacatecas no ha registrado una disminución en sus donaciones, y por el contrario continúa trabajando de una manera consolidada con 48 madres donantes hasta el momento, que benefician casi a 100 bebés en estado crítico y sano, informó en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, María Elena Luévano, responsable del fomento de donación de leche humana en la entidad.

Los Bancos de Leche, a decir de la responsable en Zacatecas, no son tan antiguos como otras instituciones, aunque destacó que los existentes en el estado, ubicados en los municipios de Fresnillo y Zacatecas, son de los más antiguos con 30 años. Dichas instituciones, informó en conferencia de prensa virtual, reciben aproximadamente 300 litros de leche mensuales y casi 4 mil litros al año, con los cuales se beneficia hasta 700 niños.

Luévano dio a conocer que para ser madre donadora se deben cumplir con ciertos requisitos, pero el primero y más importante es tener una muy buena actitud hacia la lactancia, ya que las donantes brindarán su leche a cambio de nada, pero con la sensación de alimentar a niños que lo necesiten. El segundo requisito es que esté sana, para lo cual se les hará una entrevista y revisiones en el laboratorio. Asimismo, se buscará que tenga una estabilidad emocional y no tenga contacto con sustancias tóxicas.

Luego de convertirse en donadoras, las madres aportarán su fluido tres veces por semana y durante el tiempo que ellas lo consideren. El Banco recoge las donaciones los días lunes en la zona urbana, miércoles en la zona conurbada y los viernes en las zonas o comunidades aledañas. La responsable del área lamentó que hasta el momento no puedan acudir hasta las zonas más alejadas de la entidad porque no se tienen los medios y porque además la leche materna debe trasportarse pronto para procesarla, por lo que no debe estar seis horas a la intemperie.

La funcionaria celebró que, a pesar de la pandemia, la donación no se haya modificado y se continúe trabajando igual, sin disminución de leche. No obstante, también para prevenir cualquier suceso relacionado con el Covid-19 y a pesar de que no hay pruebas concluyentes de que éste se transmita por medio de la leche materna, el Banco tiene un protocolo en el que toda la leche que se recibe se somete a un proceso en el que se calienta a 62 grados y luego a un descenso hasta de 5 grados, lo que ayuda a eliminar en un 99 por ciento todo patógeno y las cepas existentes.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a las madres zacatecanas que estén lactando a que se sumen a esta causa, con la cual, además de alimentar a sus propios hijos, lo harán con más recién nacidos que se encuentran en momentos críticos y por ende contribuirían a, incluso, salvarles la vida.