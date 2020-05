En Zacatecas no se puede precipitar el regreso a las actividades normales: Tello

El gobernador Alejandro Tello Cristerna ■ foto: la jornada zacatecas

Considera que lo mejor sería regresar hasta agosto de manera presencial a clases

Alejandro Tello advierte que es poco probable que se reanuden las actividades como fue planteado por el Gobierno Federal, de hacerlo “vamos a perder todo lo que hemos ganado”.

Para Consultorio radiofónico señaló que la “nueva normalidad” basada en una semaforización es adecuada, pues “somos un país muy diverso” y por tanto no se puede tratar a todos por igual, además que “Zacatecas es diverso en sí”.

El gobernador recordó a la población que cada entidad tiene su propio ritmo en cuanto a la pandemia, con Zacatecas estando atrás por un par de semanas, por lo que no se puede precipitar el regreso a las actividades normales.

Sin embargo, afirmó que, a partir del 18 de mayo, actividades como la minería, construcción y manufactura volverán a considerarse como esenciales en Zacatecas, y ya podrán reanudar labores.

En cuanto a la educación, mencionó que “no puedo decirte en firme un ‘no’, pero todo señala un no se volverá a clases presenciales, “porque no sería responsable”.

Desde la perspectiva del gobernador, lo mejor sería regresar hasta agosto de manera presencial, ya que haya sido analizada la situación y se haya generado un plan de acción; sobre los grados de transición, señaló que hay que explorar alternativas.

Comentó que “pa’ empezar no veo a un padre que diga ‘me urge —que los niños vuelvan a clases—“, pues, aunque es difícil tener a los niños en casa, no los arriesgarían.

Incluso piden el “no” padres de familia y el propio magisterio, ya que, aparte un pequeño puede ser portador potencial del virus, no sólo tendría que salir el niño, sino que sería una movilización muy importante.

Tendrá que ser gradual incluso el regreso a reuniones religiosas porque no puede haber concentraciones, ni en lo laboral ni en lo social

Sobre la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, señaló que es una comunidad grandísima, y, aunque respeta su autonomía, cree que sería riesgoso que ésta volviera a sus actividades normales, “creo que la UAZ debería seguir la educación a distancia”, porque, aclaró, es incluso más fácil para los universitarios que para los estudiantes de educación básica, llevar las clases a distancia.

Asimismo, afirmó que se tiene que tener un plan muy claro para el personal de gobierno también, “con esta normalidad nueva que ni es tan normal, vamos a tratar de generar las mejores condiciones”. Además, a gobierno no regresarán las personas de sectores vulnerables, pues sería exponerlos.

En cuanto al comercio, destacó que “va a explotar”, por lo que hay que realizar un análisis y implementación de protocolos para evitar concentración de personal y de clientela, las nuevas disposiciones, dijo, “siento, muy personalmente, que hay presión al Gobierno Federal para reactivar la economía, es un arma de doble filo que se tiene que hacer con mucho cuidado, de manera gradual y muy ordenada”, en Zacatecas también se busca lo mismo, sin poner a nadie en riesgo.

En temas de salud, y en general, mencionó que “hemos logrado controlar una curva que se pudo ir muy pronunciada, la expectativa de decesos era mucho mayor, y duelen los 21 decesos que hemos tenido, pero no se llega a lo que se esperaba, hemos ganado mucho a esta batalla tan complicada y no podemos relajarnos, se puede perder lo ganado si no somos cuidadosos”.