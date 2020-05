Anuncia Gobierno Federal plan de reactivación económica en el país

Hasta no tener una vacuna, se seguirá teniendo un riesgo de rebrote, por lo que las medidas de prevención deberán seguirse implementando ■ foto: andrés sánchez

■ Consta de tres etapas; la primera es el regreso a actividades de los municipios sin Covid-19

■ En la segunda se evaluará la situación de los estados; y en la tercera aplicarán un semáforo

■ Mediante el uso de cuatro colores dictarán qué labores podrán volver a realizarse y cómo

Gobierno Federal anunció el plan para regresar a la normalidad después del Covid-19 que podrá iniciar a partir del 18 de mayo. Éste consta de tres etapas: la primera comienza con la reactivación de los “municipios de la esperanza”, que son 269 alrededor de 15 estados, y se trata de las regiones donde no hay contagios por este virus y que no estén cerca de ninguna región en la que sí se presenten contagios.

La reactivación de estos vendrá acompañada de un cerco sanitario y un monitoreo para evitar que existan contagios en ellos, sin embargo, si se llegaran a presentar casos en estos municipios, tendrán que cerrar actividades una vez más, pero por ahora serán libres de reanudar sus actividades normales el día pactado.

La segunda etapa podrá iniciar desde el 18 de mayo y hasta el 31 del mismo mes, en la que se trabajará en planificar la manera en que se podrá volver a la normalidad, es decir, que las empresas, escuelas y gobiernos tendrán que trabajar en protocolos que garanticen la seguridad de las personas en la reactivación de las actividades, como filtros de sanitización y monitoreo de la población vulnerable. En esta etapa será importante evaluar en qué categoría del “semáforo” se encuentran los estados y municipios y con qué paulatinidad podrán reactivar la normalidad.

La tercera etapa vendrá acompañada de un “semáforo” de 4 colores (rojo, naranja, amarillo y verde) y con varios rubros que dictarán qué actividades podrán volver a activarse y cómo, estos son: medidas de salud pública y del trabajo, actividades laborales (esenciales y no esenciales), espacios públicos (abiertos y cerrados), personas vulnerables y actividades escolares.

En el color rojo sólo podrán laborar las actividades esenciales con las medidas de salud que se han llevado hasta ahora, así como la sana distancia, pero se podrán agregar las empresas de minería, construcción y transporte como parte de la reactivación paulatina de la economía.

Durante la etapa naranja también podrán laboral los negocios y empresas no esenciales con las medidas de salud y sana distancia necesarias, además de la reapertura parcial de los espacios públicos abiertos (como parques y plazas) con una reducción de sus capacidades, sin embargo, aún se está trabajando en una manera de regular la afluencia en estos espacios públicos.

En este punto, la población vulnerable (personas con enfermedades crónicas y adultos mayores) podrán regresar a sus actividades, pero las empresas tendrán que tener un protocolo de cuidado máximo y un monitoreo constante de su salud, pues si presentan algún síntoma de Covid-19 tendrán que ser puestos en aislamiento por su seguridad y la de los demás.

Para la etapa de color amarillo las empresas podrán operar sin restricciones en cuanto a capacidad, pero siempre teniendo en cuenta la sana distancia y medidas de sanitización, los espacios públicos abiertos y cerrados (museos, iglesias, etc.) podrán abrir aún con cierta reducción de sus capacidades, en especial en espacios de aglomeración como cines e iglesias. El cuidado a los grupos vulnerables se podrá reducir, siempre que se garantice su bienestar y tomando en cuenta, una vez más que al primer síntoma se tendrá que aislar a la persona.

Será hasta la etapa de color verde que las actividades escolares podrán reactivarse de manera presencial, es importante que en especial las primarias y preescolares permanezcan cerradas hasta esta etapa porque estos lugares mantienen condiciones óptimas para que se den los contagios comunitarios, que pueden no ser tan graves para los infantes, pero podrían perjudicar a sus familiares mayores, es en ésta en la que se podrá tener una reapertura total de las actividades de los estados.

Sin embargo, se tendrán que tener en cuenta los filtros de sanitización y monitoreo de la salud hasta que no se tenga una vacuna, pues hasta no tenerla, se seguirá teniendo un riesgo de rebrote y es un riesgo con el que todo el mundo tendrá que lidiar, por lo que es importante no bajar la guardia con medidas como la sanitización de espacios y la sana distancia.

La implementación del semáforo vendrá de manera paulatina de acuerdo a la situación de cada estado y podrá revertirse de acuerdo al comportamiento de los contagios. Es decir, que si los casos vuelven a aumentar en un estado que ya se encontraba en etapa verde, éste podrá regresar a etapa roja de ser necesario.

De manera que los estados con menos tasa de contagio podrán reactivarse primero que los que se encuentren en mayor estado de alerta. Zacatecas está entre los estados con posibilidad de reactivarse pronto, pues el nivel de alerta es bajo y la tendencia de la epidemia es estable en su crecimiento, por lo que el regreso a la nueva normalidad podría estar cerca para el estado, pero no será hasta después del 18 de mayo que el Gobierno estatal podrá hacer la valoración de en qué etapa del semáforo se encuentra el estado.

Aunque cabe destacar que la situación podría ser diferente de acuerdo al municipio, por lo que los municipios que no han presentado casos o que han presentado sólo uno, podrán iniciar sus etapas de reactivación primero que municipios con altas cantidades de casos, como lo es la capital, que es por ahora el epicentro de la pandemia.