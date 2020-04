Cofepris ha cerrado 2 mil 100 comercios no esenciales en Calera, Guadalupe y Zacatecas

La Cofepris continuará haciendo las verificaciones para que comercios de productos no esenciales cierren de manera voluntaria ■ FOTO: CORTESÍA

■ El objetivo, evitar la propagación de los contagios por el Covid-19

■ Hasta el momento no se han visto en la necesidad de levantar un acta de verificación ni la suspensión de algún negocio: José Cruz Flores Jasso, coordinador de la Jurisdicción 1

“Nosotros nos enfrentamos con muchísimas experiencias; nos ha tocado visitar personas de la tercera edad que viven al día y con todo el dolor les tenemos que cerrar el establecimiento. A veces sí se hace un nudo en la garganta, pero ni modo, es nuestro trabajo y tenemos que cumplir con ello por el bien de las personas”, dice José Cruz Flores Jasso, coordinador de la Jurisdicción 1 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Zacatecas.

Y es que en las últimas semanas las siete jurisdicciones de la Cofepris han llevado a cabo la labor de verificar e invitar de manera voluntaria a que aquellos comerciantes con negocios de giro “no esencial” por el momento, cierren sus puertas para controlar y evitar la propagación de los contagios del nuevo Coronavirus Covid-19, acción que ha ocasionado la inconformidad de algunos, aunque hasta el momento solamente en la Jurisdicción 1 se ha logrado el cierre de 2 mil 100 comercios.

“La gente ha reaccionado, con alguna se la batalla, pero sí ha accedido la mayoría. Y hasta el momento en Guadalupe se cerraron voluntariamente 350, en Zacatecas mil 300 y en Calera 450, siendo un total de 2 mil 100 sólo en la Jurisdicción 1”, comenta Flores Jasso, quien agrega que algunos comerciantes al momento de cerrar les piden apoyos económicos, lo que como Secretaría de Salud no pueden brindar, de ahí que sean los representantes de las presidencias municipales quienes se encarguen de ello.

Ante la llegada de la Fase 3, el funcionario asegura que la Cofepris continuará haciendo las verificaciones para que comercios de productos no esenciales cierren de manera voluntaria. Para lo cual también se hará un patrullaje en vehículos para ir revisando que se acaten las medidas sanitarias que cada vez serán más intensas para que la gente ya no salga a la calle.

Afortunadamente, declara, hasta el momento no se han visto en la necesidad de levantar un acta de verificación ni la suspensión de algún negocio, que aunque se ha tenido complicaciones con algunos comerciantes, al final han terminado atendiendo y no ha quedado algún establecimiento abierto de los que les correspondía a la Cofepris verificar. Y es que el sábado pasado el personal fue enfrentado por vendedores de Guadalupe quienes al final optaron por negociar con las secretarías de Economía y de Desarrollo Social, ya que argumentaban no habían recibido el apoyo de éstos.

Flores Jasso dio a conocer también que se han enfocado primeramente en los establecimientos de las calles más transitadas y principales de los diferentes municipios. Así pues, visitarán también Trancoso y luego se recorrerán las colonias y después los campos de trabajo, ya que se ha reportado tanto por empleados como por medios de comunicación como lo hicimos aquí, que algunas empresas del Parque Industrial 1 de Calera no estaban acatando las medidas.

Asimismo, dentro las tiendas departamentales grandes se han estado delimitando las áreas de productos no esenciales, como juguetería y ropa, dejando solamente disponibles las de alimentos, farmacias, ferretería y departamentos de comunicación, y las cuentan con banco, también permanecen abiertas. Todo esto con la idea de que haya menor flujo de personas y la incidencia del contagio de Covid-19 sea menor en el estado.