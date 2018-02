Tello asume la Coordinación de la Comisión de Minería de la Conago

CIUDAD DE MÉXICO. Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, se pronunció por establecer las bases para el desarrollo de una minería sólida, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable en México, in

Al asumir la Coordinación de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario zacatecano presentó la Agenda Temática que él mismo impulsará al frente de dicho organismo interinstitucional para alcanzar los objetivos planteados.

El gobernador Tello presentó ante representantes de 24 entidades, legisladores y empresarios los tres ejes que regirán la Comisión de Minería, consistentes en la Promoción del desarrollo económico nacional, Fortalecimiento de la relación entre la industria y comunidades, y Garantizar la protección del medio ambiente.

“Para alcanzar dichos objetivos es necesaria la voluntad y el trabajo conjunto y coordinado de las instituciones públicas y privadas, ya que solo mediante el diálogo, el análisis y la crítica constructiva podremos llegar a acuerdos y consensos necesarios para dar cabida a todos los intereses”, afirmó.

Asimismo el Ejecutivo estatal afirmó que será aliado en todo aquello que mejore la industria minera en el país.

La Comisión de Minería es un escenario donde participan los tres órdenes de Gobierno, la Iniciativa Privada (IP) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con el fin de generar el clima adecuado que garantice el desarrollo económico de los estados mineros de México, principalmente, y la sustentabilidad de la industria extractiva.

“Este tipo de encuentros de trabajo y análisis son muy provechosos, pues solo a través de la generación de acuerdos, podremos hacer frente a los retos y desafíos de la economía mundial”, detalló el gobernador zacatecano.

Las principales tareas de Alejandro Tello al frente de esta Comisión incluyen perfeccionar el marco jurídico sobre derechos de propiedad, inversiones, producción, empleo y remuneraciones; mejorar el funcionamiento del Fondo Minero y garantizar la inclusión, equidad de oportunidades y de condiciones laborales de las mujeres que se encuentran incorporadas a esta actividad económica.

A esta reunión de la Comisión de Minería asistieron: el presidente de la Conago, Arturo Núñez Jiménez; el subsecretario federal de Minería, Mario Cantú Suárez; la integrante de la Comisión de Minería en el Congreso de la Unión, Araceli Guerrero Esquivel; el senador de la República, José Olvera Acevedo, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

De igual manera estuvieron presentes los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón; de la Cámara Minera de México (Camimex), Daniel Chávez Carreón; y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján; además de representantes y enlaces de la Conago.Agenda Temática de la

Comisión de Minería

La Agenda Temática presentada por Tello Cristerna se divide en tres Ejes y fue diseñada con base en las estrategias de desarrollo de cada entidad federativa y con el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, el cual a su vez, empata con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.

El eje Desarrollo Económico busca la promoción de la inversión y competitividad del sector minero; apoyar el financiamiento de la industria minera; el impulso de la proveeduría local y regional; y el crecimiento de la pequeña y mediana minería.

El eje Inclusión Social promoverá la colaboración permanente entre las organizaciones no gubernamentales, empresas y tres órdenes de gobierno; fortalecer el enfoque de responsabilidad social en los proyectos del sector; y propiciar la formación técnica de personal a través del sector educativo.

El eje Sostenibilidad Ambiental consiste en consolidar la responsabilidad de la industria minera; promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales; y apoyar investigaciones de sustentabilidad con impacto local.

La Comisión de Minería se creó el 18 de febrero de 2013, a través del acuerdo décimo quinto de la 44 Reunión Ordinaria de la Conago, celebrada en la ciudad de Chihuahua; es de señalarse que en ese entonces Zacatecas figuró como el primer estado en dirigir esta Comisión, dada su alta vocación histórica por esta actividad.

Dentro de los logros de la Comisión destaca la gestión de reformas jurídicas que dieron vida al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), que actualmente financia obra de desarrollo social en 25 estados de la República Mexicana, a través de un fondo de 4 mil millones de pesos.

México ocupa el primer lugar mundial en la producción de plata, siendo Zacatecas el estado más rico en este tipo de yacimientos. El sector minero metalúrgico aporta 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB), generando 352 mil 666 empleos en 2016 y 1.6 millones de fuentes indirectas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

