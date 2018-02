Dolor y el rechazo a la Reforma Educativa impulsan a maestros a firmar acuerdo con AMLO

El “resentimiento, el dolor y el rechazo” contra todos los que rodean la Reforma Educativa son el impulso para que unan gran número de maestros del país hayan decidido firmar un acuerdo por la educación con el precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo expuso Rafael Ochoa Guzmán, ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), durante una conferencia de prensa dada este jueves en la capital del estado en la que destacó que fue el propio López Obrador quien determinó que la firma de este documento se hiciera en Zacatecas este sábado 10 de febrero a las 12 horas en el Multiforo.

Este hecho, dijo, “va a tener como consecuencia un sacudimiento nacional. (…) Es un evento que vale la pena porque lo que han hecho con el magisterio no tiene nombre”.

El objetivo del acto, señaló, será el de “hablar de nuestras preocupaciones y nuestros temas más fundamentales”, e hizo énfasis en el ámbito de la Reforma Educativa y en las declaraciones de López Obrador acerca de echarla para atrás.

Concluyó, en este sentido, que la idea propuesta por el precandidato de Juntos Haremos Historia “no es un acto arbitrario ni una ocurrencia; es que, si le preguntas a cualquier maestro, todos dirán que están profundamente molestos con esta reforma”.

El ex líder sindical consideró positivo que haya un precandidato, “luego candidato y después Presidente de la República”, que haya advertido la inconformidad del magisterio con esta reforma y busque eliminar la Reforma Educativa.

Y, por el contrario, agregó que es importante que a la par se esté planteando un diálogo para llevar a cabo “una verdadera reforma que encauce el sistema educativo nacional” para atender las necesidades que sí existen en este ámbito.

Por su parte, el senador David Monreal Ávila hizo un reconocimiento “sincero” a los maestros del país porque “han recobrado conciencia de lo que está sucediendo con nuestro pueblo y han decidido de manera firme, más allá de un asunto partidario, más allá de un asunto ideológico, colocarse de este lado de la historia”.

En la rueda de prensa estuvieron presentes también dos representantes del magisterio zacatecano, los coordinadores territoriales de Morena, José Narro y Soledad Luévano, así como los dirigentes locales de los partidos que integran la coalición, Fernando Arteaga, Nicolás Castañeda y Alfredo Femat, de Morena, del PES y del PT, respectivamente.

Magisterio emite desplegado

Mediante un desplegado, el magisterio dio a conocer que el sábado 10 de febrero a las 12 del día en la capital zacatecana, acudirá al encuentro en que el precandidato presidencial progresista, Andrés Manuel López Obrador, firmará sus compromisos de gobierno en materia educativa por la defensa de la escuela pública y la dignificación de los trabajadores de la educación de México.

“Sin la amenaza del despido, sin la descalificación y el señalamiento público, somos los maestros los que estamos siempre en el frente de batalla. Desde el aula y en cada rincón del país, somos nosotros los que hacemos realidad los postulados del texto constitucional de 1917: educación para [email protected], laicidad y gratuidad”, señala el

documento.

Contrario a ello, con la mal llamada Reforma Educativa, “los maestros hemos visto perder muchos de nuestros derechos laborales, salariales, profesionales y recibido señalamientos cuando no oprobios, descalificando nuestra labor y señalándonos como los responsables de los rezagos educativos, mientras los verdaderos culpables siguen gozando de privilegios”, señala la misiva.

