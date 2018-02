Congreso Extraordinario del SNTE 34 y 58 fue un evento antidemocrático

El Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) denunció que la elección de delegados en el Congreso Extraordinario de las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “fue un evento patético, antidemocrático y digno de una representación espuria”.

Víctor Hugo Montoya Gómez, ex dirigente de la disidencia, comentó que la sección 34 del SNTE excluyó a los delegados considerados como “democráticos” del traslado y hospedaje disponible para los asistentes al Congreso Seccional.

“Nosotros asumimos los gastos y nos fuimos a Paraíso Caxcán por nuestra cuenta y no había habitación para nosotros. Misteriosamente no aparecimos en las listas y tuvimos que pagar una habitación por nuestra cuenta”, expuso.

Otro aspecto irregular es que participaron en el congreso 363 delegados pero en muchas delegaciones no hubo representantes nombrados debido a que en algunos casos ni siquiera permitieron el acceso de los comisionados para presidir las asambleas y en otros no reconocieron a los docentes elegidos sólo porque no eran afines a la fracción institucional.

En el Congreso Seccional dijo que todo ya estaba preparado al grado de que una persona propuso la integración de la mesa para conducir el evento y de todas las mesas de debate, sin que hubiese oportunidad para que alguien presentara una contrapropuesta.

Montoya Gómez relató que las mesas de debate no se realizaron y se pasó directamente a la elección de delegados para el Congreso Nacional que iniciará el lunes en Puerto Vallarta, Jalisco.

Entonces “los disidentes consideramos que ya no había necesidad de permanecer en el espacio y abandonamos el Congreso sin ningún contratiempo. No nos íbamos a prestar a continuar en esa farsa, en ese proceso antidemocrático”.

Informó también que maestros “institucionales” le confirmaron que la noche anterior del evento se había realizado un pre-congreso “para llegar ya con todo planchado a legitimar el congreso”.

Al igual que en el Congreso de 2016, dijo que en esta ocasión también hubo un grupo de choque resguardando el evento y había la certeza de que a la menor provocación agredirían a los docentes disidentes como ha sucedido en otras ocasiones.

“Nosotros no nos íbamos a exponer a ser agredidos y eso lo acordamos la noche anterior. Sabíamos qué podíamos hacer y qué no en el Congreso y un acuerdo fue no dar pie a que nos agredieran físicamente”, dijo Montoya Gómez.

