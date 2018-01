Al menos la mitad de las secciones del SNTE apoyará a Morena, afirman integrantes del gremio

En todo el país, aproximadamente la mitad de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) apoyarán al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el proceso electoral de este año, lo que ha derivado en agresiones contra actores que promueven la candidatura de Andrés Manuel López Obrador al interior de ese gremio.

Fuentes al interior de la sección 34 aseguraron que Soralla Bañuelos de la Torre, actual secretaria general, fue la responsable de enviar personas para increpar a Rafael Ochoa Guzmán, ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, durante una visita a Zacatecas el pasado lunes 22 de enero.

En esa ocasión, el ex dirigente del SNTE se reunió con ex secretarios de la sección 34, tal como lo ha realizado en otros estados para promover a Morena, pero fue increpado por un grupo de docentes, entre los que se identificó a varios miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

“Ochoa Guzmán es operador de Morena entre los maestros. Se está reuniendo con ex secretarios generales en cada uno de los estados, lo hizo en Aguascalientes y de ahí se vino a Zacatecas y citó a dos o tres ex secretarios. Desde luego Soralla supo y mandó a Jerónimo Sarmiento, de Finanzas, al coordinador de Tlaltenango, de Pinos, y otros para agredirlo”, expuso.

Quienes no acudieron al encuentro con Ochoa Guzmán fueron Omar Pereyra, consejero nacional de Nueva Alianza; Pedro Padilla, ex presidente estatal de ese mismo partido; Ramiro Rosales, actualmente delegado del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, y Ramón Navarro, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Señaló entonces que la fractura del SNTE se refleja en ese sentido, que un sector vinculado a Elba Esther Gordillo se ha acercado a Morena, mientras que otro encabezado por Juan Díaz de la Torre está relacionado con el PRI y la Presidencia de la República.

“El Comité Ejecutivo Nacional tiene un problema porque 31 o 32 secciones en el país, de un total de 59 o 60, ya no están con el PRI y están emigrando a Morena. Rafael Ochoa encabeza a la gente que dentro de los mismos institucionales son considerados disidentes porque están haciendo la grilla con Morena y en contra de Juan Díaz”.

Manifestó que la agresión a Ochoa Guzmán, durante su visita a Zacatecas la semana pasada, tiene que ver con el conflicto que se ha generado al interior del SNTE por su trabajo a favor de Morena.

Manifestó que el magisterio es un sector importante en el proceso electoral, sobre todo porque el SNTE aglutina casi un millón 600 mil trabajadores, más sus familiares cercanos y los padres de familia en los que pudieran tener influencia.

La Jornada Zacatecas intentó localizar a la secretaria general, Bañuelos de la Torre, para conocer su postura sobre los señalamientos que la responsabilizan de las agresiones contra Ochoa Guzmán, pero no hubo respuesta de su parte.

