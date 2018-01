Mediáticos, los efectos de la política antiinmigrante de Donald Trump: Sezami

José Juan Estrada Hernández, secretario de Migración de Zacatecas, reiteró que los efectos de la política antiinmigrante de Donald Trump han sido más bien mediáticos. A un año de que iniciara su periodo presidencial, en el caso de Zacatecas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) las deportaciones en 2017 fueron 3 mil 900, “alrededor de mil menos que el año inmediato anterior, o sea, las deportaciones vienen a la baja”.

Comentó sin embargo que el proceso es desordenado, de tal manera que no son prioritarios los casos de los migrantes mexicanos que tienen menos tiempo en los Estados Unidos y se están repatriando al país de esta manera forzada, a personas que tenían más de tres décadas de estancia en la Unión Americana, y por tanto, se habían integrado perfectamente a sus comunidades, generando un patrimonio y un proyecto de vida.

“Arrestan gente que no era deportable y no tanto porque tengan una política de deportar a todos” sino que lo hacen de manera desordenada “en una Corte, en las oficina de gobierno, en su propia casa, en el trabajo, a los adolescentes en las escuelas”

La política anterior al respecto deportaba a la migrantes que recién habían cruzado la frontera, criminales o que habían cometido infracciones.

“Yo creo que en general ha sido un año terrible en cuestión mediática, no tanto en los hechos, porque acabamos de ver por ejemplo con el DACA, es un programa que ha continuado, hay un juez que acaba de bloquear su prohibición porque la consideró inconstitucional”.

Este tema migratorio fue determinante para que no pudieran conciliarse las posiciones a fin de acordar el presupuesto, pues se discutía si habría una reforma o no al respecto de este programa, que generó que desde el sábado pasado el gobierno norteamericano se cerrara, expuso.

“Es un tema de debate importantísimo que detuvo al gobierno por tres días. Todos están claros que es una comunidad valiosa, no la van a deportar porque ya le invirtieron, son buenos ciudadanos y están contribuyendo con el país”, de manera que los Estados Unidos dejarían de obtener beneficios de ella, entre otros, sus perfiles calificados que son los que Trump dice querer dentro de aquella nación.

“Se nota que hay un descontento en el mismo partido que controla las dos cámaras porque ellos aun así no pudieron pasar el presupuesto. Eso quiere decir que algunos republicanos evidentemente no están de acuerdo con la política de la Casa Blanca tampoco”.

Al estado de Zacatecas, aunque existe un programa para recibir y auxiliar a los dreamers, los beneficiarios del DACA, en su proceso de repatriación en caso de ser deportados, pero todavía no se registra un solo caso hasta el momento, precisó.

Dijo que sí han auxiliado a personas como las que se mencionan, que tenían décadas de estancia en los Estados Unidos y que han sido deportadas.

“Sí a nosotros nos han tocado casos muy especiales, hospedar a gente por tres semanas o un mes porque no conocen a nadie, ayudarles a buscar trabajo, a volver a empezar otra vez”.

“Este tipo de gente es muy productiva, ya tiene una manera de trabajar diferente y está acostumbrada a salir adelante. Con todas las vicisitudes que se enfrentan en los Estados Unidos logran tener negocios y comprar una casa. Cuando vienen aquí nosotros hemos llevado a terapia –psicológica-a los niños de estas familias porque luego algunos hijos se quedan allá, otros se vienen para acá. Entonces sí ha sido lo más dramático”.

José Juan Estrada destacó a estas familias, sea que se instalen en las ciudades o en el campo, como una oportunidad “para esta sociedad económicamente hablando, porque son gente muy productiva, que tiene otra manera de ver la vida” y han incorporado a ella más habilidades y preparación que les ayudan rápidamente a “moverse económicamente y a mover a la gente que está alrededor de ellos”.

A un año de gobierno de Donald Trump lo que exhibe su administración “es una desorganización total” evidenciada entre otras formas por una serie de renuncias y despidos de funcionarios en su gabinete, y escándalos que involucran a importantes dependencias como la CIA.

Ese mismo caos se registra en la política migratoria estadounidense, y todo ello está generando un descontento general que José Juan Estrada cree se evidenciará en las elecciones de medio término en las que los ciudadanos ya han visto que algunas promesas de Trump no se cumplirán y aun que no eran buenos ofrecimientos.

Internacionalmente, y según empresas que monitorean el turismo mundial, los Estados Unidos tuvieron una pérdida de 3 por ciento en turistas el año pasado, “esa es una tendencia que va a seguir, la gente no tiene muchas ganas de ir, si nosotros que somos ciudadanos estamos expuestos a que estos agentes aduanales empoderados nos discriminen (…) la gente que no tiene necesidad de ir no va”,

consideró.

Sin embargo las visas especiales cuando son tramitadas con la asesoría correcta como ocurre en la secretaría que encabeza dentro del programa Corazón de plata dijo, están teniendo buenos resultados, un fenómeno que él se explica en porque los funcionarios de los consulados están tratando de minimizar el impacto de la política agresiva de Trump, lo que no quiere decir que todo el que tramita una visa la consiga.

José Juan Estrada reiteró entonces que para el proceso que se avecina, “no van a tener el mismo éxito en las próximas elecciones, todavía hay un sector de la derecha que piensa o quiere culpabilizar de todo a los migrantes” expuso, pero vaticinó que el Partido Republicano perderá al menos una de las dos cámaras y quizás ambas.

El secretario de Migración de Zacatecas puntualizó que la ingobernabilidad que impulsa el descontento en los Estados Unidos generará cambios “y la esperanza es que en las elecciones del medio término podamos tener resultados más favorables para la comunidad y lanzar un mensaje de que el país no puede caer en manos de un dictador”.