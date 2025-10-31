Avanza programa “Rescate Carretero” con trabajos de desmonte en tramo Tacoaleche – San José de la Era

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), continúa el fortalecimiento del programa “Rescate Carretero”, uno de los compromisos prioritarios del Gobernador David Monreal Ávila para llevar bienestar y seguridad a las familias.

Como parte de este programa, se realiza una intervención significativa en la carretera Santa Mónica – Pozo de Gamboa, específicamente en el tramo que conecta las comunidades de Tacoaleche y San José de la Era.

Con una inversión de 7.6 millones de pesos, se atenderán 12.12 kilómetros, mediante trabajos de desmonte y preparación de la vía, como parte de las acciones para mejorar la conectividad y dignificar los caminos rurales.

Gracias a la voluntad del Gobernador David Monreal Ávila y al trabajo coordinado con el personal de la SOP, se brinda atención a las necesidades en los municipios, con acciones concretas, a través de las cuales se dignifican los caminos que unen y fortalecen a la entidad.