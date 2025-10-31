Capturan a ‘El Charro’, jefe de plaza del ‘CJNG’ en Aguascalientes

Por: La Jornada •

Aguascalientes, Ags. En las primeras horas de este viernes fue detenido un sujeto identificado cómo Francisco Javier N alias ‘El Charro’ y/o ‘El Chirris’ identificado cómo jefe de plaza del ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ (CJNG) en esta entidad.

- Publicidad -

En un operativo coordinado entre elementos de la Guardia Nacional y efectivos de la 14 Zona Militar esta persona fue detenida en compañía de otro hombre al parecer su escolta con armas, droga y joyas en un domicilio situado en el norponiente de esta capital en un coto residencial identificado cómo Quinta Miguel Gerónimo número 707.

Además de los detenidos se logró asegurar un rifle calibre 5.56 con cargador así como 200 cartuchos útiles calibre 7.62, además de un uniforme táctico color kaki con las siglas del ‘CJGN’, un kilo de la droga conocida como crystal, 720 mil pesos en efectivo, una esclava de oro, un reloj Rolex y otro Hublot.

Esta persona fue entregada en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en medio de un impresionante operativo de seguridad que abarcó el cierre de calles aledañas de parte de los autoridades civiles y militares.