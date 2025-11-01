Advierte PC sobre descenso de temperaturas en territorio zacatecano

Por: La Jornada Zacatecas •

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que durante los próximos días se prevén cambios en las condiciones del clima en diferentes zonas del estado, sobre todo en el sur y noroeste. Entre las recomendaciones emitidas por la institución se encuentran: abrigarse correctamente, uso constante de cubreboca, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas; además de no hacer uso de Anafres o calentadores de cualquier tipo. Se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles descensos de temperatura. Finalmente recomiendan, en situación de emergencia comunicarse al 911 y a los teléfonos de PC Zacatecas: 4929225350 y 9220911.