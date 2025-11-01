16.6 C
Zacatecas
viernes, 31 octubre, 2025
■ Ante cualquier emergencia comunicarse con PC Zacatecas o al 911

Advierte PC sobre descenso de temperaturas en territorio zacatecano

Por: La Jornada Zacatecas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que durante los próximos días se prevén cambios en las condiciones del clima en diferentes zonas del estado, sobre todo en el sur y noroeste. Entre las recomendaciones emitidas por la institución se encuentran: abrigarse correctamente, uso constante de cubreboca, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas; además de no hacer uso de Anafres o calentadores de cualquier tipo. Se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles descensos de temperatura. Finalmente recomiendan, en situación de emergencia comunicarse al 911 y a los teléfonos de PC Zacatecas: 4929225350 y 9220911.
