La Presidenta Claudia Sheinbaum es una aliada de los productores del campo: DMA

Por: La Jornada Zacatecas •

De cara a la producción del ciclo primavera-verano, el gobernador David Monreal Ávila encabezó una reunión informativa para dar a conocer los avances, lineamientos y mecanismos de operación del Programa de Acopio de Frijol, mediante el cual se busca garantizar una comercialización justa y ordenada del grano en beneficio de las y los pequeños productores de la entidad.

- Publicidad -

Durante el encuentro, realizado en la comunidad Colonia Hidalgo, en el Pueblo Mágico de Sombrerete, el mandatario estatal destacó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es una aliada de los productores, ya que ha mostrado un compromiso decidido con el desarrollo agropecuario del país y con el impulso de políticas públicas que priorizan a los pequeños productores.

Acompañado por Yves Eduardo González Villa, gerente de Planeación y Evaluación de Alimentación para el Bienestar, informó que el lunes 3 de noviembre estarán disponibles los costales para el acopio, cuyo precio bajó de 8 a 4 pesos; que los 52 centros de confinamiento abrirán el 10 de noviembre y que el precio de garantía del frijol será de 27 pesos por kilo, mismo que se pagará en un plazo máximo de cinco días a los productores que comercialicen el grano mediante este esquema.

En presencia del titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad, Juan Antonio Rangel Trujillo, y del presidente municipal de Sombrerete, Santos Ramiro Hinojoza Aguayo, el gobernador David Monreal resaltó que Zacatecas concentra cerca del 70% de la producción nacional de frijol.

Añadió que la zona norte del territorio zacatecano, particularmente los municipios de Sombrerete, Fresnillo, Miguel Auza, Juan Aldama, Río Grande y Sain Alto, entre otros, representa la mayor parte de la cosecha estatal, motivo por el cual ahí se instalará la mayor cantidad de centros de acopio de frijol.

De la misma manera, anunció que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Campo (Secampo), incrementará en 20% el apoyo del diésel agropecuario para el siguiente año, y que en enero de 2026 se abrirán las ventanillas para que ningún productor del campo se quede sin recibir el respaldo de este beneficio.

“Vamos a seguir fortaleciendo al campo zacatecano. Yo le voy a seguir metiendo recursos, programas y apoyos, porque creo en ustedes, porque sé que la gente del campo es gente trabajadora, que quiere salir adelante y porque el campo representa desarrollo económico, representa nuestra soberanía alimentaria y bienestar para nuestras familias”, afirmó.

Finalmente, el Gobernador David Monreal exhortó a las y los campesinos a mantener la unidad, la organización y la confianza en los programas que impulsan los Gobiernos de México y de Zacatecas, y reiteró que su administración continuará con el trabajo permanente por el bienestar del campo y la justicia social en las comunidades rurales de la entidad.

Por su parte, los responsables de los centros de acopio explicaron los procedimientos de recepción, horarios de operación y requisitos básicos, además de reafirmar su compromiso de atender con respeto, transparencia y prontitud a cada productor que acuda a entregar su frijol.