Candidato a la Presidencia por Morena-PVEM y PT debe ser nombrado por la gente: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), realizó una asamblea informativa en la capital del estado, en la que reafirmó su postura de que el candidato a la Presidencia, de la coalición entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PT debe ser nombrado por la gente y no por el presidente.

Informó que el PT le nombró subcomisionado nacional de Afiliación y, además, “está determinando que, en su momento, la propuesta del candidato a la Presidencia será su servidor. Quiere decir que, entre todos los nombres que están sonando, la única persona que tiene garantizado un lugar en la encuesta soy yo”.

Comentó que en junio del próximo año Morena sacará tres nombres en una encuesta y entonces él esperará a que se realice este proceso y posteriormente, en septiembre, habrá una segunda encuesta que incluirá a los tres de ese partido, el que propone el PT y el que propone el PVEM, y será en este proceso cuando se defina la candidatura de la coalición.

Afirmó que quien obtenga la candidatura de esta coalición ganará la Presidencia de la República, pero para eso será importante que haya un trabajo de unidad y tener acercamiento con la gente, articular y potenciar la fuerza de la organización popular.

Sin embargo, Fernández Noroña manifestó que “no se vale tratar de incidir en el voto ni orientar en el voto. Tienen que dejar que todo mundo vote libremente y no se vale hacer ninguna expresión para elegir al candidato de la coalición”.

Durante la asamblea, pidió a los asistentes que levantaran la mano si estaban de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida a su sucesor o si creían que debe ser el pueblo el que decida la candidatura a la Presidencia.

El resultado fue que la mayoría alzó la mano a favor de que sea la gente la que decida al candidato de Morena, PT y PVEM y no el presidente, lo que muestra que “es clarísimo la voluntad la politización de la gente”.

Refirió que el presidente ha declarado que será el pueblo el que decidirá quién será el candidato, pero cuando él expresó que quería ser presidente, le dijeron que no porque no tenía el aval de López Obrador.

Fernández Noroña consideró que el hecho de que su nombre haya sido mencionado en algunas ocasiones por el presidente, significa que “es un reconocimiento a la presión del pueblo que respalda mi legítima aspiración y es un reconocimiento a la fuerza popular que se viene articulando en torno a mi persona”.

“David Monreal le ha quedado a deber a la ciudadanía”

Gerardo Fernández Noroña coordinador nacional de afiliación al Partido del Trabajo (PT), en su visita a Zacatecas, afirmó que “David Monreal le ha quedado a deber a la ciudadanía de Zacatecas, su gobierno ha sido infame y una decepción”, refiriéndose a temas de seguridad.

En conferencia de prensa, expresó su punto de vista respecto a uno de los temas que mayormente aquejan al estado, la seguridad; argumentó que a pesar de ser «hermanitos» de lucha, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, se ha quedado corto con el tema, siendo «infame» en un contexto terrible de inseguridad.

Además, expresó que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, «le cargan la mano en temas de seguridad y bueno, pero ¿los alcaldes y los gobernadores para qué sirven? Sobre todo, de estos últimos, hay 25 municipios sin policías y con bajo nivel de combate, sin eficiencia y armamento que no podrían combatir la mafia del narcotráfico”.

Por otro lado, habló de la sucesión presidencial y aseguró tener lo necesario para darle continuidad al trabajo del “compañero presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Explicó que será mediante una encuesta de medición con la que se elegirá a un candidato de cada partido político, de donde se elegirá al que representará en las urnas a la coalición, sin embargo, se definió como un político radical que tiene la meta de generar las condiciones económicas para que cada familia mexicana “coma por lo menos tres veces al día”.

Asimismo, Fernández Noroña mencionó que, en su momento, lo que el planteará será la discusión de la legalización de todo tipo de drogas, ya que «es necesario abrir la discusión, hay que encontrar otro camino porque la mal llamada guerra contra el narco, al país le trajo un baño de sangre».

Finalmente, el aspirante a la sucesión presidencial cerró su mensaje pidiendo a todos los varones no violentar ni discriminar a las mujeres. Aseguró que el tema no sólo tiene que ver con políticas públicas, sino con la actuación de los hombres.

Puntualizó que el tema de fondo es que deben decidir sobre su cuerpo y que no se les debe imponer cuando deben ser madres. Explicó que si este derecho no se respeta no puede haber plena igualdad con el varón, a quien no se le obliga a ser padre.