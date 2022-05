Escala conflicto entre el SNTSA sección 39 y sindicato del IMSS

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) sección 39 radicalizaron su manifestación en contra de la donación “ilegal” del Hospital de la Mujer de Fresnillo al Instituto Mexicano del Seguro Social y por la supuesta vulneración de los derechos laborales de los trabajadores adscritos a Servicios de Salud, con la ‘toma’ general de Ciudad Administrativa y del propio nosocomio en cuestión, ubicado en Fresnillo.

En su protesta, los trabajadores sindicalizados pidieron que se establezca una mesa de diálogo con autoridades de Gobierno del Estado, ya que el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, acusaron, ha demostrado insensibilidad, incapacidad y además conflictos de interés en lo que respecta a la donación del inmueble y también sobre la contratación de personal para laborar en ese nosocomio por parte del IMSS-Bienestar.

Con estas acciones, argumentó, el sindicato que lidera Norma Castorena Berrelleza deja a un lado a cientos de compañeros que tienen años de antigüedad a la espera de obtener estabilidad laboral, y sin la oportunidad al personal de base que está solicitando cambio de adscripción. Además, se desconocen los términos y condiciones en que quedarán al respecto los ginecólogos y pediatras que laboran en el Hospital General de Fresnillo.

Minutos después antes de las 20 horas, en las instalaciones del nosocomio de Fresnillo, que también estaba ‘tomado’ por agremiados del SNTSA, trabajadores esquiroles pertenecientes al IMSS arribaron para desalojar con violencia a los manifestantes, primero abriendo las puertas con unas pinzas y quitando las lonas con las consignas de las demandas, por lo que manifestantes pidieron cese a la violencia y a que se respete su derecho a la manifestación.

Entre el personal que llegó a violentar el plantón se logró identificar a Hugo Xicoténcatl, quien se desempeña como enfermero y fue delegado sindical del IMSS.

Norma Castorena

En un video difundido en su cuenta de Facebook, la líder del SNTSA sección 39, Norma Castorena, denunció la agresión que sufrieron por parte de miembros del sindicato del IMSS. “Ahorita ya se fueron los compañeros del Seguro Social, pero está la Policía Estatal, no nos permitían cerrar la puerta violentando nuestras garantías individuales”.

Por ello, se quejó del trato que les está dando la autoridad al enviarles la fuerza pública, violentando el derecho a manifestarse pacíficamente. “Queremos respeto, que no nos estén amenazando y amedrentando, queremos tener una manifestación pacífica, si no nos merecemos al menos armar una mesa de diálogo, por lo menos respeten las garantías que la ley nos da”, enfatizó Castorena.

Al final, aseguró que ellos como agremiados no están evitando la donación del Hospital, y porque eso les compete a los diputados, «lo que estamos exigiendo es justicia laboral para nuestros trabajadores (…) para conocer cuáles van a ser las condiciones de los médicos especialistas que tendrán que laborar en este hospital».

Castorena mal informa: Pinedo

“Creo que el tema del Hospital de la Mujer es parte de una bandera política porque está a punto de cambiar el sindicato de la Secretaría de Salud, en dos meses hay renovación y siento que quiere hacer ruido, esa es mi idea. El derecho de la base trabajadora provoca ruido”, consideró el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, al cuestionarlo sobre las denuncias del sindicato, agregando que en el tema legal y jurídico del inmueble todo está en regla, es cuestión de que lo analicen, pero la bandera de la líder sindical, recalcó, es mal informar a su gente.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, el funcionario estatal recordó que dicho nosocomio se terminó de construir hace dos años y se equipó con lo necesario para poder operarlo, no obstante, al no tener los recursos suficientes por parte de Gobierno del Estado para operarlo se decidió iniciar desde la administración pasada el proceso de donación que generó en aquel entonces una primera manifestación por parte del gremio laboral y se detuvo el proceso.

No obstante, se retomó el ofrecimiento al IMSS-Bienestar para poder darle marcha y atender a la población de toda la zona norte de Zacatecas en lo que respecta a los problemas de salud de las mujeres, una decisión que, dijo el funcionario, fue unánime incluido el voto del SNTSA, a quien se le explicó la dificultad para que la SSZ opere el hospital. Entonces, como siguiente paso se envió a la Legislatura para que se aprobara el proceso de donación, pero ahí lo detuvieron también por una cuestión política en la que no están viendo por el interés de la población, aseguró.

A decir de Pinedo Barrios, todas las condiciones están dadas y hay 450 plazas disponibles, pero reconoció que al operarlo el IMSS-Bienestar, serán estas autoridades federales quienes planteen los requerimientos para los trabajadores, pero aseguró que se quiere operar con quienes son parte de Salud, gente que es suplente. Pero el mecanismo, repitió, ahora es manejado directamente nivel federal, por el director general del IMSS, Zoé Robledo y el Gobierno de la República.

“Aquí lo que reclama Norma Castorena es el derecho a esas plazas, que deben dársele a los trabajadores, pero quiero dejar en claro, y que todos los trabajadores suplentes sepan que tenemos que respetar y les vamos a respetar ese derecho de antigüedad, porque hemos visto que hay algunos a los que les dan plaza cuando tienen seis meses o un año y se brincan a todos o a muchos que ya tienen 10 o 12 años. La principal idea es luchar por ellos, porque se les tome en cuenta”, aseveró el secretario de Salud.

Con respecto al proceso de federalización, Pinedo Barrios recordó que son varios estados de la República que participarán en este proceso y será también el IMSS-Bienestar el que dirija. Para el caso de Zacatecas, precisó, se tiene la expectativa de basificar alrededor de mil 700 trabajadores de las diferentes categorías y quienes hicieron frente a la pandemia, y después, los que han sido suplentes o de contrato y no han adquirido alguna base.

Pero con respecto a los trabajadores zacatecanos, el secretario de Salud recalcó que no quedarán a la deriva, no obstante, al pasar al IMSS Bienestar habrá otros mecanismos porque ya hay de antemano un compromiso de darles plaza a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud. Y en lo que se refiere a Fresnillo, el personal de base de la secretaría, aclaró, que son anestesiólogos, pediatras, ginecólogos, pasarían al Hospital de la Mujer siempre y cuando ellos lo quieran, porque no es una situación de obligatoriedad.

Finalmente, en torno al tema del conflicto de interés del que se le acusa también, el funcionario estatal aclaró que goza de una licencia sindical y por el momento el que está al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) es Manuel Hernández Villa, por lo que él no tiene que ver en el proceso de darle a trabajadores del IMSS y no tiene problemas en que se les otorgue plazas a los de la institución que IMSS Bienestar decida.

Estoy cuidando los derechos de la clase trabajadora: DMA

Al respecto y en entrevista con medios de comunicación, el gobernador llamó “a la conciencia y la razón” y a que se informe de manera muy transparente sobre este proceso, en el cual, aseguró, está cuidando los derechos de la clase trabajadora, quienes tendrán la oportunidad de participar en este proyecto de salud en la Nueva Gobernanza, todo aquel médico, enfermera, prestador de servicio que tenga el compromiso y amor a Zacatecas.

“Estoy en el empeño de que los ciudadanos zacatecanos puedan recibir el servicio médico, la atención. Es un compromiso en el que creo y que hice desde el pasado, y por eso aprovecho para hacer público el compromiso que firmé con el Gobierno de la República para la universalización de la salud, una firma que tiene el propósito de que la población zacatecana, más allá de tener seguridad social o no, tenga derecho a la atención médico de primero, segundo y tercer nivel”.

“Acá nunca hemos tenido el tercer nivel y quien accede hace grandes gastos. Por eso decidí que vayamos a la universalidad de la salud porque una de las instituciones que ha presentado las mejores condiciones es el seguro social y ya tenemos proyectado en perspectiva dos hospitales de tercer nivel: uno privado y otro del seguro social que ya lo tenemos muy avanzado. Estará en Guadalupe y por primera vez tendremos atención de tercer nivel en Zacatecas”, concluyó.