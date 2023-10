Organizaciones civiles reprochan cifras de reclutamiento forzado dadas por la SSP; aseguran que son más los casos

Por: KAREN GARCÍA •

Desde las organizaciones de la sociedad civil, se cree que la cifra dada hace unos días por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Medina Mayoral respecto al reclutamiento forzado de personas en los grupos delictivos es demasiado conservadora y que la realidad supera por mucho esos datos, ya que el funcionario estatal habló de al menos 70 casos detectados en lo que va del año, de personas que son engañadas o también privadas de la libertad para involucrarse en actividades delictivas.

Ante eso María Luisa Sosa, representante de la organización Olimpia de Gouges, declaró que el tema de desaparición en el estado es un tema que se ha disparado también en la violencia contra las mujeres y las cifras dadas por las autoridades son muy pequeñas en comparación a lo que realmente se vive en territorio.

“Una de las cifras que más se ha disparado en Zacatecas es el de la desaparición de personas, de hecho, ni siquiera se puede llevar al menos desde nosotras desde sociedad civil un conteo preciso porque por la magnitud de las mismas peticiones de las familias en muchos casos de desaparición no llegan a ser del dominio público, las vamos ubicando hasta tiempo después. Sin embargo, en nosotras que tenemos contacto con la población sabemos que esta es una de las cifras que se han disparado en el tema de violencia en contra de las mujeres a decir las redes sociales una de las principales” explicó.

Sentenció que es necesaria una campaña de concientización dirigida a padres de familia docentes niñas niños y adolescentes sobre los riesgos de uso celular inteligente y redes sociales acciones que deben realizarse entre gobierno y sociedad, además de implementar medidas de seguridad y protección a las niñas niños y adolescentes limitando el acceso a celulares inteligentes y permitiendo solo el uso de aparatos análogos en los que se les pueda tener comunicación a través de llamadas o mensajes de texto tal como se hace en países como Francia para lo que es necesario la creación de una ley federal en el tema.

“Hace falta que una campaña muy fuerte para concientizar sobre todo a las madres padres de familia docentes acerca de que el uso de los dispositivos móviles sin supervisión con acceso pleno a todas las funciones en este momento está jugando más en contra que a favor de la comunicación de las familias, ante esto creo que no hay más que hacer una campaña muy fuerte para concientizar desde las niñas desde los niños que no se den datos personales que no se acuda solos a lugares a donde les citen a través de estas redes y bueno evidentemente a tener los cinco sentidos puestos en el tránsito cuando van por la calle porque si van a pegados al celular viendo redes viendo mensajes se corren muchos riesgos desde un accidente que sería el menos importante hasta esta situación de que alguien llegue le suba un vehículo y se las lleve entonces esto pues no está tanto en manos de los gobiernos sino al promover que se tenga este cuidado sí en las personas sí en las familias y sin dejar la apatía como sociedad”.