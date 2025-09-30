Zacatecas, 3er lugar nacional en embarazos en adolescentes

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Zacatecas se ubica en el tercer lugar nacional en embarazos adolescentes y México ocupa el segundo lugar mundial en esta problemática, advirtió Ana Hilda Rivera Vázquez en su ponencia “Empoderamiento de las mujeres”, durante el panel “Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad Sustantiva”, realizado este lunes en el auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt).

Rivera Vázquez advirtió que esta situación compromete la autonomía femenina en educación, salud, empleo y participación social. Recordó que el índice de empoderamiento de las mujeres en México se encuentra en el rango más bajo y que, aunque más mujeres alcanzan estudios de posgrado, persiste una brecha del 40% en el acceso al empleo.

Citó estimaciones de Naciones Unidas, según las cuales al paso actual faltan 300 años para erradicar el matrimonio infantil, 140 años para que las mujeres estén en igualdad en los puestos de poder, 286 años para eliminar leyes discriminatorias y 47 años para alcanzar paridad en los parlamentos nacionales.

Por su parte, Yadira Karina Pulido Valadez puso sobre la mesa la urgencia de reconocer jurídicamente la violencia vicaria, que definió como aquella en la que se utiliza a hijas e hijos para dañar a las madres.

Explicó que se manifiesta en la sustracción de menores, la negación de pensiones y la obstaculización de trámites como pasaportes, y alertó que el momento de mayor riesgo para las mujeres ocurre al decidir separarse, cuando la agresión puede dispararse hasta 500%, con incidentes de sustracción en nueve de cada diez casos.

Mayra Medina de Luna, encargada del Refugio Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia, presentó la ponencia “Igualdad sustantiva y equidad de género”, en la que recalcó la necesidad de visibilizar a niñas y mujeres en el lenguaje y en la vida cotidiana; además llamó a derribar estereotipos desde la infancia para avanzar hacia una auténtica igualdad.

Raquel López Villarreal, directora de Capacitación de la Semujer, habló en la ponencia “Masculinidades en transición” sobre la persistencia de paternidades ausentes y micromachismos.

Finalmente enumeró cuatro ejes para transformar las masculinidades —responsabilidad frente a la violencia, salud emocional, corresponsabilidad en la crianza y reparto de tareas domésticas—.

En la inauguración, la presidenta de la CDHEZ, Maricela Dimas Reveles, subrayó que la igualdad sustantiva no se reduce a reconocer derechos en la ley, sino que implica derribar barreras culturales, ideológicas y sociales que aún frenan a las mujeres en la vida pública y privada.

La jornada cerró con la firma de convenio entre la CDHEZ y la Semujer, mediante el cual ambas instituciones se comprometieron a “coordinar acciones de capacitación, acompañamiento y prevención en favor de la igualdad de género” en Zacatecas.