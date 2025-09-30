​​Entrega DMA 65 vehículos nuevos para renovar infraestructura móvil de Godezac

Por: La Jornada Zacatecas •

“Entramos al último tercio, podemos cumplirle con creces a Zacatecas; las condiciones están dadas, los pilares están colocados y puedo decir que la entidad está de pie y lista para incorporarse al desarrollo nacional”, afirmó el gobernador David Monreal Ávila al encabezar la entrega de 65 vehículos nuevos para fortalecer la administración pública estatal.

Enfatizó que la renovación de la flota vehicular es parte de una estrategia integral para modernizar, dignificar y profesionalizar el servicio público, al dotar a las y los trabajadores de herramientas seguras y eficientes.

La secretaria de Administración, Maricarmen Salinas Flores, informó que la inversión destinada a la entrega de estas unidades fue de 33.5 millones de pesos, en el marco de un programa que ha permitido dar de baja 281 vehículos en condiciones de obsolescencia y generar ahorros por más de 81 millones de pesos en combustible.

El mandatario estatal recordó que, en los últimos años, se ha consolidado la renovación de la infraestructura móvil de los servicios esenciales, “hemos logrado ya renovar el 100% de las ambulancias del sector salud, con más de 100 nuevas unidades en los últimos dos años; y hemos renovado más del 90% de las patrullas al servicio del Estado”.

Resaltó que el fortalecimiento no sólo se limita a la administración central, sino que también se ha extendido a los municipios, donde en conjunto se han invertido casi 30 millones de pesos bajo el esquema peso a peso para adquirir camiones de limpia, pipas de agua, de volteo y transporte de personal.

El gobernador David Monreal Ávila adelantó que el cierre del año está garantizado para las y los servidores públicos, “ya tengo asegurados los aguinaldos, las compensaciones y el salario de todas y todos; pocas administraciones, como la nuestra, a estas alturas de septiembre, pueden decirlo”.