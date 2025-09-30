Con bajos sueldos, mayoría de población ocupada en Zacatecas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, durante el periodo de abril-junio 2025, en Zacatecas, la mayoría de la población ocupada percibe bajos salarios: 286 mil 173 personas ganan un salario mínimo siendo el 41.6% del total de ocupación (688 mil 229) y 176 mil 908 reciben entre uno y dos. En contraste, sólo mil 910 trabajadores superan los cinco salarios mínimos. Además, 41 mil 163 personas no tienen ingresos, predominando las mujeres en esta condición.

A nivel estado, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 702 mil 078 personas, lo que representa el 55.6% de la población de 15 años y más. De este total, la gran mayoría (688 mil 229) se encontró ocupada, mientras que 13 mil 849 personas están desocupadas, lo que se traduce en una tasa de desocupación del 1.97 por ciento.

De los integrantes de la PEA, 435 mil 428 fueron hombres (73.8% de su población en edad de trabajar) y solo 266 mil 650 son mujeres (39.6%). Esta disparidad se acentúa al observar la Población No Económicamente Activa (PNEA): 406 mil 644 mujeres declararon no estar en la fuerza laboral, frente a 154 mil 845 hombres.

El total de personas ocupadas pues ascendió a 688 mil 229, de las cuales 427 mil 518 fueron hombres y 260 mil 711 mujeres. Dentro de este universo, la ocupación formal alcanzó a 283 mil 219 personas (171 mil 698 hombres y 111 mil ,521 mujeres), mientras que la ocupación informal concentró a 405 mil 010 personas, distribuidas en 255 mil 820 hombres y 149 mil 190 mujeres. De este grupo informal, 163 mil 462 trabajadores se ubican en el sector informal (95 mil 882 hombres y 67 mil 580 mujeres), en tanto que 241 mil 548 se desempeñan fuera del sector informal, con una participación de 159 mil 938 hombres y 81 mil 610 mujeres.

El sector terciario (comercio y servicios) concentró la mayor parte del empleo (387 mil 935 personas), seguido por el secundario (industria y construcción, con 170 mil 898) y el primario (123 mil 683).

En cuanto al nivel de ingresos, 286 mil 173 personas percibieron hasta un salario mínimo (159 mil 965 hombres y 126 mil 208 mujeres), mientras que 176 mil 908 ganaron más de uno y hasta dos salarios mínimos, distribuidos en 121 mil 588 hombres y 55 mil 320 mujeres.

Por otra parte, 30 mil 294 trabajadores recibieron más de dos y hasta tres salarios mínimos (23 mil 121 hombres y 7 mil 173 mujeres), y 8 mil 166 obtuvieron entre más de tres y hasta cinco salarios mínimos, de los cuales 6 mil 249 son hombres y mil 917 mujeres. El grupo que percibió más de cinco salarios mínimos asciende a mil 910 personas (mil 155 hombres y 755 mujeres). 41 mil 163 personas no recibieron ingresos, de las cuales 19 mil 089 fueron hombres y 22 mil 074 mujeres.

Además, solo 228 mil 088 ocupados (el 33.1%) contaron con acceso a instituciones de salud, dejando a 454 mil 075 (66%) completamente desprotegidos y 6 mil 066 no especificado. Esta situación es ligeramente mejor entre los trabajadores subordinados y remunerados, donde 227 mil 529 (50.3%) sí contaron con este derecho.

Respecto a otras prestaciones laborales, de los 452,599 trabajadores subordinados, 277 mil 554 (61.3%) declaran tenerlas, mientras que 170,803 (37.7%) carecen de ellas. Además, la mitad de estos trabajadores (226 mil 117) no cuenta con un contrato escrito, lo que los deja en una situación de alta vulnerabilidad jurídica.

La población subocupada, es decir, aquellos que tienen necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, alcanza las 71 mil 589 personas. La mayoría (67 mil 125) no busca activamente un trabajo adicional.

Por su parte, la población desocupada (13 mil 849) está compuesta principalmente por jóvenes de 15 a 24 años (6 mil 127 personas) y personas con educación media superior y superior (7 mil 826). La mayoría (12 mil 279) cuenta con experiencia laboral previa, y la principal razón para estar desempleado es haber «perdido o terminado» su empleo anterior (6 mil 487 casos).

Los promedios y medianas reflejan las disparidades antes mencionadas. La mediana de ingreso por hora trabajada para la población ocupada fue de 44.297 pesos. Sin embargo, los empleadores tuvieron una mediana de 55.56, mientras que los trabajadores por cuenta propia en actividades no calificadas y los asalariados rondaron los 44.20 y $42.8, respectivamente.

La mediana de horas trabajadas a la semana fue de 42, pero con una gran diferencia de género: los hombres trabajaron en promedio 48 horas, frente a 38 de las mujeres.

Además, la tasa de ocupación en el sector informal (TOSI1) se ubicó en 23.751 por ciento, con una participación de 22.428 por ciento en los hombres y 25.921 por ciento en las mujeres. En cuanto a la tasa de informalidad laboral (TIL1), esta alcanzó 58.848 por ciento en total, correspondiendo 59.838 por ciento a los hombres y 57.224 por ciento a las mujeres.

Desglosando información, en el Área metropolitana de la Ciudad de Zacatecas, la población total alcanzó 332 mil 640 habitantes en el segundo trimestre de 2025, de los cuales 262 mil 435 son mayores de 15 años. La población económicamente activa sumó 160 mil 140 personas, con 155 mil 880 ocupadas y 4 mil 260 desocupada.

Del total de ocupados, 120 mil 583 se desempeñan como trabajadores subordinados y remunerados, mientras que 20 mil 408 lo hacen por cuenta propia y 10 mil 666 como empleadores. El sector terciario concentra la mayor parte de la actividad económica con 124, 196 trabajadores, principalmente en comercio (34 mil 351), servicios sociales (28 mil 849) y gobierno (16 mil 197).

En cuanto al nivel de ingresos, 45 mil 720 personas reciben hasta un salario mínimo y 50 mil 047 perciben entre uno y dos salarios mínimos, lo que refleja la concentración de la mayoría en los rangos más bajos. Además, 4 mil 223 personas reportaron no tener ingresos.

Respecto a la duración de la jornada laboral, 73 mil 215 trabajadores cumplen entre 35 y 48 horas semanales, mientras que 37 mil 412 superan las 48 horas. En materia de acceso a servicios de salud, 85 mil 527 personas ocupadas cuentan con cobertura, pero 68 mil 364 carecen de ella.

Finalmente, la informalidad sigue siendo significativa: 57 mil 430 trabajadores se encuentran en ocupaciones informales, siendo el 38.6 por ciento.