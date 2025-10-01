Destacan artesanos zacatecanos en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

El talento, la creatividad y la riqueza cultural de Zacatecas se hicieron presentes en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025, donde artesanos del estado obtuvieron reconocimientos destacados en distintas categorías, consolidando a la entidad como un referente del arte popular mexicano.

Entre los ganadores se encuentra Miguel Ángel Gómez Carrillo, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de Cantería y Lapidaria, demostrando la maestría y dedicación que caracteriza a las y los artesanos zacatecanos.

Asimismo, Lucio López Velázquez fue galardonado con el primer lugar en la categoría de Instrumentos Musicales, destacando por su habilidad y creatividad, al elaborar piezas que reflejan la tradición musical del estado.

Por su parte, Arturo Alfredo Pérez Aguirre obtuvo el segundo lugar en la categoría de Orfebrería, mientras que Julia Serna Gómez recibió el Premio a la Trayectoria Artesanal, reconocimiento que celebra su esfuerzo constante y su invaluable aportación al fortalecimiento del arte popular zacatecano.

El Gobierno de Zacatecas felicitó a los artesanos por su destacada participación y resalta la importancia de seguir promoviendo y preservando las tradiciones culturales de la entidad.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, reconoció el talento de las y los ganadores y señaló que estos logros representan una oportunidad para posicionar el trabajo artesanal zacatecano, tanto a nivel nacional como internacional, además de inspirar a nuevas generaciones a continuar con estas expresiones culturales.