Realiza orquesta conformada por egresados y estudiantes de la BUAZ gira en Costa Rica

Por: La Jornada Zacatecas •

La Orquesta de Cámara María Grever, conformada por jóvenes músicos egresados y estudiantes de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), recientemente realizó una exitosa gira en Costa Rica, presentando una serie de conciertos organizados por la Universidad de Costa Rica entre el 20 y 25 de septiembre del presente.

- Publicidad -

Los integrantes de la Orquesta tienen sólidos vínculos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya que son egresados o estudiantes activos en la unidad académica, lo que refuerza la trascendencia académica y artística del proyecto.

A pesar de ser un grupo independiente, la Orquesta de Cámara María Grever logró concretar este viaje internacional gracias al apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura, que facilitó el traslado hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, y al respaldo institucional de la Universidad de Costa Rica, que extendió la invitación para participar en este importante intercambio artístico.

Durante su estancia en Costa Rica, la Orquesta ofreció dos conciertos de alto nivel: uno en el reconocido Foyer del Teatro Nacional y otro en la Aula Magna de la Universidad de Costa Rica, ambos bajo la dirección del zacatecano Álvaro Ruiz y el costarricense Didier Mora. El repertorio interpretado fue una selección de obras de compositores mexicanos y costarricenses, consolidando el encuentro cultural entre ambas naciones.

Los músicos mexicanos que participaron en el proyecto son: Álvaro Ruiz Arriaga, Salvador Hernández Martínez, José Pérez (músico invitado), Juan Pablo Hagen, Quetzel Tláloc Rosales del Real, Carlos Daniel Castro Luna, Víctor Aguirre Pizaña, Juan Francisco Ramírez Flores, Keneeth Paris Marín Vallin, Stephanie Georgina Monreal Sandoval, Wendy Perez (músico invitado), Nancy Agüero, Daniela López Pérez y Andrea Sullivan.