Pactan Colegio de Abogados A.C. de Jerez y TSJEZ actualización en reformas judiciales

Por: La Jornada Zacatecas •

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Carlos Villegas Márquez, recibió en su despacho a una comitiva del Colegio de Abogados A.C. de Jerez, Zacatecas, en el marco de una visita institucional de cordialidad y diálogo constructivo.

- Publicidad -

Durante la reunión, el magistrado presidente abordó diversos temas relacionados con el quehacer jurídico en el Estado y la necesidad imperiosa de continuar avanzando a la justicia en línea, destacando toda la disposición que existe en el Poder Judicial para trabajar de manera conjunta en esquemas de capacitación y actualización profesional, con énfasis en los retos que representan las recientes reformas judiciales.

“Este Colegio de Abogados, se caracteriza por ser el único del Distrito Judicial de Jerez, Zacatecas y cuenta con más de 38 años de trayectoria; además de que sus instalaciones se encuentran ubicadas en la denominada Casa de Justicia, lo que mantiene un contacto directo con los juzgados del Poder Judicial, es así que la coordinación y sinergia para brindar el mejor servicio al justiciable es vital entre ambas instancias”, destacó la Presidenta del Colegio, Mayra Cristina Quiñones.

Asimismo, se acordó establecer mecanismos de comunicación directa y seguimiento para atender de manera puntual los temas relacionados con el litigio en el Distrito Judicial de Jerez, fortaleciendo así la colaboración entre el Poder Judicial y el gremio de abogados en dicha región.

Finalmente, el magistrado Villegas Márquez hizo hincapié en la importancia de mantener un canal abierto de diálogo institucional, que permita avanzar en la mejora continua de la impartición de justicia en beneficio de la ciudadanía.