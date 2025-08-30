ONU-DH México lamenta el asesinato de medre buscadora

Por: La Jornada Zacatecas •

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) expresó hoy su profunda consternación por la desaparición y el asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, conocida como una incansable Madre Buscadora y defensora de derechos humanos. Juárez Jacobo, quien desde junio de este año buscaba a su hija desaparecida en Zacatecas, fue víctima de un acto que ha sacudido a la comunidad de activistas.

En un comunicado difundido en la redes sociales, la ONU-DH México urgió a las autoridades a proseguir de manera oficial e inmediata las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia. “Ailentamos a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos”, se lee en el mensaje, publicado.

El caso de Juárez Jacobo pone de relieve la peligrosa situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país, aquellas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. La ONU-DH ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de proteger a estos colectivos, cuya labor es fundamental para la verdad y la reparación en México.