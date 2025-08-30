Líder opositor venezolano Henrique Capriles: diálogo y elecciones, no fuerza militar de EU

Por: Adán Díaz •

El exgobernador y líder opositor venezolano Henrique Capriles aseguró que la única alternativa viable para superar la crisis política en Venezuela es a través de la negociación y los procesos electorales, y no mediante una intervención militar extranjera. Durante una entrevista con la BBC, Capriles señaló que quienes promueven una invasión estadounidense suelen estar fuera del país y no consideran el impacto sobre la población civil.

Capriles reconoció las irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el régimen de Nicolás Maduro desconoció la victoria de Edmundo González, pero insistió en que esto no justifica recurrir a la fuerza. Según él, un conflicto armado provocaría un alto costo en vidas humanas y generaría resistencia de las fuerzas armadas, empeorando la situación de los venezolanos.

El dirigente también cuestionó la estrategia de abstención adoptada por algunos sectores opositores, señalando que ha debilitado el movimiento democrático y dividido a la oposición, mientras que la participación electoral, aunque limitada, permite mantener cierta presión sobre el régimen.

Asimismo, Capriles criticó la postura de líderes opositores que insisten en que solo una intervención externa puede sacar a Maduro del poder, calificándola de paralizante. En cambio, propuso un enfoque basado en acuerdos con el régimen y Estados Unidos, recordando que en 2020 se lograron avances mediante negociaciones, incluyendo la liberación de presos políticos y la reorganización del Consejo Nacional Electoral.

El opositor insistió en que el camino hacia la democracia requiere unidad, negociación y pragmatismo, evitando tanto el personalismo dentro de la oposición como la monopolización de la narrativa nacionalista por el chavismo. “La política debe construirse con diálogo y realismo, no con consignas ni fórmulas externas”, concluyó.