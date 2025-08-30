Mundial de futbol duplica precios de los paquetes de vuelo y hospedaje

Desde que iniciaron las obras de remodelación en la dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trabajadores de diferentes instituciones, entre ellas, prestadores de servicio, seguridad privada y tiendas comerciales, además de miles de viajeros y visitantes, advierten las jornadas de 10 y 12 horas de trabajo con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras se refuerzan edificios y sistemas de circuito cerrado, las empresas de viajes en línea ofrecen a aficionados de las tres sedes mexicanas –Guadalajara, Monterrey y la capital del país– paquetes de vuelos y hospedaje que oscilan entre 4 mil 959 pesos y 11 mil 300 pesos por persona durante la primera ronda de partidos, sin incluir su ingreso al estadio.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el torneo en el que México es una de las tres sedes, además de Estados Unidos y Canadá, generará más de 24 mil empleos y los ingresos potenciales que generará en el sector turístico alcanzarán una cifra de 3 mil millones de dólares, la cual supera en 235 por ciento lo generado en un fin de semana del Gran Premio de la Fórmula 1 en el país. A la espera de que la FIFA comience en septiembre el proceso de venta de boletos al público en general, las opciones de transporte y reservas de hoteles elevan dos veces su costo respecto a las fechas en las que se jugarán encuentros de la fase de grupos –del 11 al 26 de junio– en el estadio Azteca, Akron y BBVA.

“Incentivamos la planeación para que los usuarios puedan acceder a las mejores ofertas. La anticipación es clave”, señala Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar México. Si un usuario que radica en la Ciudad de México, por ejemplo, pretende comprar este mes un vuelo redondo a la Perla Tapatía, debe pagar entre mil 220 y 3 mil 481 pesos en sitios como Despegar y Bestday, según la base aérea. La misma búsqueda, pero con la fecha del primer compromiso mundialista muestra precios que van de 3 mil 314 a 6 mil 394 pesos. Autoridades en la FMF estiman que el número de visitantes durante el periodo mundialista de 2026 será de 5.5 millones, lo que representa un aumento de 44 por ciento entre los meses de junio-julio.

El certamen conecta culturas

“Más allá de lo deportivo, el Mundial es un evento que impulsa viajes, conecta culturas y mueve economías enteras. Cada partido es también una oportunidad para mostrar lo mejor que tiene cada ciudad sede y atraer a millones de visitantes”, agrega Elijovich sobre el impacto comercial, impulsado por el flujo de personas, que representa un torneo en tres naciones distintas.