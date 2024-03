Ofrece la UNAM un diagnóstico adecuado de enfermedades raras

Desde que tenía 9 meses de edad, y hasta cerca de sus 30 años, Amalia Rojas vivió sin saber por qué su piel se irritaba, se secaba y se volvía escamosa todo el tiempo, en medio de una incómoda picazón.

“Cuando nací, vieron que mi piel tenía una ‘capita’ que no se caía. Me llevaron con varios doctores preguntando qué tenía, pero no daban respuesta: unos decían que era piel de pescado o de cocodrilo, o que nunca habían visto algo así. Soy de Nogales, Veracruz, y como es pueblo pequeño, decían que podía ser brujería”, cuenta la joven.

No fue sino hasta que consultó a un especialista en enfermedades raras cuando ella y su familia pudieron saber que su padecimiento era ictiosis laminar, un mal que tiene diversos casos documentados en la zona de las altas montañas de Veracruz, pero el cual aún es relativamente desconocido.

Luego de practicarle una serie de estudios genéticos, los especialistas que trataron a Amalia le recomendaron utilizar mucha crema para la piel, hidratarse lo mejor posible, tener una alimentación saludable y hacer un poquito de ejercicio. De esta forma ha podido lidiar con la comezón y la resequedad que la han aquejado desde niña.

Pese a todas las dificultades, conocer el nombre de su padecimiento y saber cómo tratarlo le ha dado una perspectiva diferente y más optimista de sí misma y del futuro.

“Es bonito conocer de esto y no cerrarse. Mi hermana se hizo exámenes para buscar si tiene el gen enfermo y salió ‘limpia’. Me da felicidad que sus hijos puede que nazcan sanos, y también yo, si en algún momento quisiera casarme, saber si pudiera tener un hijo y que mi bebé esté bien”, define con sencillez.

Casos como el de Amalia son tratados todos los días en la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras (UDER), de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo director, Juan Carlos Zenteno Ruiz, indicó en entrevista con La Jornada que el centro abrió sus puertas en junio de 2022.