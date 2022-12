«Red de traficantes» saquea el Archivo General de la Nación

Por: La Jornada •

Los responsables del robo de documentos del Archivo General de la Nación (AGN) podrían ser empleados y personal directivo de la institución, afirma Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos, quien cuenta que también se está trabajando en la identificación de una compleja red de traficantes de bienes culturales .

En entrevista con La Jornada, el funcionario detalla que los casos de recuperación de patrimonio documental en los que ahora trabaja el AGN se dirigen a dar con la persona que estuvo o está sustrayendo los documentos de los depósitos .

Palafox menciona que la estrategia del archivo es generar precedentes para el reclamo de documentos con valor histórico para México, la cual ya cuenta con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) e instituciones como la Universidad Harvard y el Archivo Nacional de Washington. Esto detonará masivas querellas por la recuperación de bienes del patrimonio documental de la nación.

Añade que si bien no se tienen cifras exactas de posibles causas, podrían presentarse cientos de denuncias tras el establecimiento de precedentes judiciales.

Relata que han revisado las plataformas de comercio en línea más famosas, como Mercado Libre, eBay y Facebook Market, y hemos visto muchos documentos que pueden considerarse patrimonio documental de la nación .

El funcionario menciona que no se actúa aún porque hay que ser cuidadosos, pues en materia penal sólo se tiene una oportunidad. Si el planteamiento que se hace a las autoridades y al juez no es válido, no hay segunda vuelta. Antes de irnos a lo masivo, debemos tener mucha claridad de que va a funcionar. Si no tenemos argumentos claros acerca de que los documentos son patrimonio documental de la nación, los jueces podrían desecharlo (y) ya no podríamos volver a perseguir a esas personas por ese delito .

Puntualiza que primero es muy importante identificar quirúrgicamente qué casos nos van a permitir generar precedentes judiciales importantes que detonen cuestiones de forma masiva .

Marco Palafox sostiene que en el AGN se han propuesto generar precedentes judiciales que definan el parámetro de protección de los documentos, ya sean históricos y resguardados por cualquier archivo en el país, o de lo que se podría considerar patrimonio documental de la nación, que son grados distintos en importancia y en protección .

El director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos recuerda que cuando llegó a esa institución en diciembre de 2018 eran muy escasos los precedentes de recuperación, así como los documentos en trámite para ser recuperados o las investigaciones abiertas al respecto que la institución estuviera gestionando, lo cual era una problemática que se tenía que solventar .