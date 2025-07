Por justicia social, hay que erradicar el racismo: Sheinbaum

Subrayó que la visión colonial de las castas que permaneció durante muchos años debe quedar atrás. Entre los seres humanos no hay razas, sino orígenes étnicos distintos, aunque algunos lo creen. Por eso todavía hay discriminación, racismo y clasismo , y enseguida se refirió a la demanda que interpuso el ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, para que se retire de los libros de texto gratuitos el apartado donde se menciona el episodio ocurrido en 2015, en el que él mismo tuvo expresiones racistas y discriminatorias hacia personas de comunidades indígenas.

El documento también plantea que se deben reditar los volúmenes, a fin de eliminar la parte donde se menciona a Córdova.

Al respecto, y luego de reproducir el audio del ex presidente del INE, Sheinbaum planteó esperar a la resolución del máximo tribunal del país. En cualquier caso, “lo vamos a seguir mencionando (ese momento) porque no vamos a olvidar. Significa reivindicar lo que somos y decir: “eso no; no queremos esa manera de dirigirse hacia un pueblo originario’”.