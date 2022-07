Reforma Eléctrica es una medida precautoria y de defensa de la soberanía del país: investigador

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

José Luis Pinedo Vega, investigador de la Unidad Académica de Ciencias Nucleares de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que la Reforma Eléctrica es una medida precautoria y de defensa de la soberanía que incluso están implementando países al nacionalizar empresas del ámbito energético, ante los altos precios que impone el sector privado.

A propósito de la inconformidad de Canadá y Estados Unidos por la política energética en México, recordó que la privatización de las paraestatales inició en Europa en la década de los 80 y eso generó una escalada de precios en la electricidad y el gas.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, expuso, en las grandes economías, el aumento promedio de la electricidad en el 2021 fue de 64 por ciento y, en España, por ejemplo, las empresas privadas como Iberdrola incrementaron el precio de la electricidad en 500 por ciento.

Comentó que esta empresa se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica y sus áreas de influencia son España, Portugal, Reino Unido y México, y en la revista Forbes reporta un capital de 86 mil billones de euros.

Pinedo Vega refirió que, desde 2013, en España esa empresa ha sido denunciada por manipulación de los precios de la electricidad y el gas, pero no había ocurrido nada hasta este 2022 que es investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y su presidente ha sido obligado a comparecer acusado de bloquear intencionalmente la producción de electricidad para imponer los precios de manera arbitraria.

En ese contexto, indicó que la Reforma Eléctrica en México era necesaria para que el Estado pudiera garantizar la soberanía sobre el sector energético y tener control respecto al precio.

En México “no nos damos cuenta de la elevación de los precios y no nos damos cuenta porque el gobierno absorbe el aumento de los precios, pero la consecuencia es que la CFE no tiene capacidad ni capitalización y no puede tener dinero para invertir en sus propios parques eólicos y solares”.

En ese sentido, Pinedo Vega dijo que la política energética que se implementa en México también se aplica en países como el Reino Unido, donde todo está privatizado, incluso la salud y la educación. En este caso, para detener la escalada de precios decidió nacionalizar una empresa proveedora de electricidad y gas.

De igual forma, comentó que, en Francia, al no tener reservas de petróleo ni de gas, Macri planteó la construcción de nuevos reactores nucleares, con el objetivo de no depender de empresas privadas del exterior.

“Todo esto nos dice que la soberanía está recobrando importancia y el tema de la seguridad energética es de orden e importancia mundial. Todos los países están vigilando el abasto de la energía y la seguridad a mediano y largo plazo”, concluyó.