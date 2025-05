Lección de música por Guillermo del Toro y Alexandre Desplat [en el Festival de Cannes 2025]

Por: CARLOS BELMONTE GREY •

La Gualdra 669 / Cine / Festival de Cannes 2025

Hacer la música de una película es hacer una película

Entre los encuentros y conferencias magistrales organizadas por el Festival de Cannes hubo una que llamó especialmente la atención: La Lección de música por Alexandre Desplat y Guillermo del Toro.

Decimos lo anterior porque la música en el cine es normalmente considerada como una mera acompañante de las imágenes filmadas por el director. Pero la dupla Desplat y Del Toro dejaron bien claro que, en realidad, la música y el compositor se vuelven un actor más y un tercer creador a la par que el director y el escritor.

La música está ahí no para arreglar los errores o terminar de perfilar los personajes sino para hacer también narración, comentaron en diferentes momentos los dos participantes.

Desplat ha musicalizado proyectos de Del Toro desde hace ya más de siete años. Con La forma del agua, ganaron los Oscar a Mejor Dirección y Mejor Música en 2018; y en 2022 repitieron varias nominaciones por Pinocho.

La sesión en Cannes, organizada por La Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música (Sacem), duró poco más de 90 minutos con una dinámica que no trató simplemente de ponerlos a los dos a hablar o a dialogar con el público -de hecho, no hubo preguntas del público- que abarrotó la Sala Buñuel del Palacio de Festivales, sino más bien un intercambio entre ellos a partir de secuencias precisas.

La forma del agua fue la cinta más utilizada para ilustrar su trabajo. Cuando Del Toro le pidió a Desplat musicalizarla, le dijo que la cámara tendría movimiento todo el tiempo, como si estuviera sobre una ola, a partir de ahí, Desplat empezó a trabajar en una banda sonora que tuviera esa textura.

Para Del Toro trabajar con Desplat se convirtió en una novedad, porque hasta entonces él nunca asistía a las grabaciones musicales sobre todo porque no es su dominio y él no debería intervenir. Pero Desplat le pidió que fuera a su estudio en Inglaterra para que acompañara la composición y grabación: “Para mí era ver cómo hacían y deshacían mi película, y no podía intervenir” porque no sabía cómo la estaban cocinando -parafraseamos la expresión de Del Toro para referirse a que él estaba asistiendo a una cocina ajena a la suya y no conocía los platos.

Su trabajo juntos, por tanto, es de entender cuáles son las emociones para expresar desde dos tipos de lenguajes: el de las imágenes y el de la música; los dos son actores y creadores, y ahí está el diálogo.

Actualmente trabajan en la película Frankenstein. Una historia que, como Pinocho, recupera uno de los cuentos infantiles más conocidos, pero sin el lado de horror que siempre se ha querido dar al personaje.

Como en casi cada presentación de Guillermo del Toro, el público se mostró de lo más entusiasta, porque él no tiene empacho en hablar, es coloquial para presentarse y muy profesional cuando expone. Una delicia.