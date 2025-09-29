Intensifican rehabilitación del drenaje de la red estatal carretera

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ha intensificado los trabajos de rehabilitación de diversas obras de drenaje de la red carretera estatal.

Debido a la temporada de lluvias se ejecutan acciones de reparación y rehabilitación para recuperar el estado físico de la infraestructura y garantizar la seguridad de los usuarios, lo que reafirma el compromiso del mandatario estatal con la conectividad y el bienestar de las y los zacatecanos.

La Secretaría de Obras Públicas lleva a cabo la rehabilitación de diversas obras de drenaje, como puentes, alcantarillas, cunetas, entre otros, en el norte y centro-oeste (Chalchihuites, Miguel Auza, Río Grande y Sombrerete), en el centro-sur (Guadalupe, Pánuco y Villa de Cos) y en el sureste (Cuauhtémoc, Genaro Codina, Ojocaliente y Pinos), con lo que se benefician directamente más de 55 mil personas.

El gobernador David Monreal Ávila ha destacado que estas acciones son fundamentales para restablecer la transitabilidad y prevenir daños futuros, ya que cada peso invertido en infraestructura se traduce en bienestar y progreso para las comunidades.