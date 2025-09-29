Llevan apoyos alimentarios a Fresnillo

Por: La Jornada Zacatecas •

En la comunidad Estación Gutiérrez, del municipio de Fresnillo, el gobernador David Monreal Ávila encabezó la segunda entrega de apoyos alimentarios del programa «Corazón Contento».

Con esta entrega se benefició a las comunidades Estación Gutiérrez, Redención, El Terreadero y El Tigre, con alrededor de 500 despensas.

En el ámbito de la política social, Monreal Ávila reafirmó que la administración estatal impulsa programas universales para que «no se deje fuera a nadie».

Anunció que, tras la entrega de útiles y mochilas, en el mes de octubre comenzará la dispersión de recursos para la compra de uniformes escolares, “eso es justicia social».

En respuesta a peticiones de los habitantes de las comunidades de Estación Gutiérrez y Redención, el mandatario David Monreal Ávila se comprometió a apoyar la construcción de infraestructura comunitaria, así como el mejoramiento de un panteón.

Para ello, propuso un esquema de financiamiento tripartita, por lo que les solicitó hacer partícipe al gobierno municipal y “para que avancemos un poco más rápido, que ponga un peso la comunidad porque es de beneficio común, ya mi peso está listo,».

Se comprometió a mejorar la infraestructura vial de la región y anunció la rehabilitación del tramo que comunica a la localidad con la cabecera municipal de Cañitas y la revisión integral de varias carreteras, incluidas las que conectan con Plateros, Las Mercedes, El Palmar y el entronque de la carretera federal.

«El objetivo es que, antes de que concluya este sexenio, el 100 por ciento de las carreteras de Fresnillo estén de primera; en todas, se levantará bandera blanca», afirmó.

Indicó que «no voy a dejar de luchar para que nuestra gente siga gozando no sólo de libertad, sino de derechos y de justicia».

La secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, destacó que estas acciones «ayudan de manera directa a la economía familiar».

Por ello, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, asume al 100 por ciento el costo del programa alimentario Corazón Contento en 20 comunidades de Fresnillo.

Este esquema se propuso a los 58 municipios, de los cuales sólo 38 aceptaron participar.

El secretario del Campo Gerardo Luis Cervantes Viramontes, anunció la realización de una nueva Expo Feria Agropecuaria en el municipio, en la que habrá rifa de tractores, así como acompañamiento de equipos especializados, con lo que se reafirma la visión del gobernador David Monreal Ávila de que «el campo es solución y no problema».