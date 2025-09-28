Mejora Godezac infraestructura educativa en el Cañón de Juchipila

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), llevó a cabo 20 acciones de infraestructura educativa en el Cañón de Juchipila, con inversión superior a 21 millones de pesos, en beneficio de 3 mil 743 estudiantes de la región sur de Zacatecas.

En el municipio de Juchipila, Inzace construyó el muro perimetral de la primaria “Bonifacio Falcón”, ubicada en el barrio de San Sebastián, con inversión de 2 millones de pesos, en beneficio de 126 alumnas y alumnos.

De igual manera, se llevó a cabo la rehabilitación general del edificio “C” de la secundaria técnica “Roque Estrada Reynoso”, lo que mejoró las condiciones de aprendizaje de 123 estudiantes de ese municipio.

En el municipio de Tabasco se construyeron dos aulas nuevas en la preparatoria “Lic. Mauricio Magdaleno”, en beneficio de 338 estudiantes, y se dotó a la institución de equipo de cómputo y proyectores, con una inversión de más de 1 millón 700 mil pesos.

En Jalpa se concretó la primera etapa del comedor en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) número 147, con una inversión superior a 1 millón 400 mil pesos, lo que permitirá mejorar la atención y el bienestar de 535 alumnos.