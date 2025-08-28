Zacatecas, primer estado en emitir Constancia de Origen y Vecindad para paisanos radicados en Estados Unidos

Por: La Jornada Zacatecas •

El estado de Zacatecas se convirtió en el primero del país en emitir la Constancia de Origen y Vecindad para residentes en el exterior.

Esta Constancia forma parte de las medidas de protección preventiva del plan Bienestar y Asistencia Migrante (BAM) y la estrategia «Zacatecas te Abraza, Paisano», que incluyen apoyo en la emisión de documentos de identidad y nacionalidad.

Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), reconoció el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila, por impulsar acciones innovadoras desde el inicio de su administración, lo que establece un precedente en políticas migratorias.

La emisión de la Constancia de Origen y Vecindad es posible gracias a la colaboración interinstitucional, que involucra a la Coordinación General Jurídica, dirigida por Ángel Manuel Muñoz Muro, y la Dirección General de Registro Civil, a cargo de César Alejandro Valencia Celis.

Se trata de un documento oficial, único de Zacatecas, validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que facilita que las y los zacatecanos en el exterior, sin identificación, tramiten documentos como la matrícula consular o el pasaporte en los Consulados mexicanos en Estados Unidos.

«Para tramitar dichos documentos requieren acreditarse como mexicanos, lo que pueden hacer a través de un acta de nacimiento, sin embargo, la identificación es el punto que se estará atendiendo con esa Constancia de origen».

Aclaró que la constancia no reemplaza un documento de identidad, sino que apoya a zacatecanos en Estados Unidos para acceder a trámites de matrícula o pasaporte mexicano en los 53 Consulados mexicanos.

Esta Constancia tiene lineamientos que se trabajaron de manera conjunta con la Coordinación General Jurídica y la Dirección General de Registro Civil para cubrir todos los puntos de seguridad.

Se ha establecido un mecanismo para poder solicitarla de manera virtual o electrónica, que es la plataforma sencilla de vínculo migrante.

Para mayor información, las y los interesados deberán consultar el enlace: https://sezami.zacatecas.gob.mx/secov2025/