Reciben adiestramiento elementos de Protección Civil Guadalupe con departamentos de bomberos en Woodstock Illinois

Buscando que la Coordinación de Protección Civil de Guadalupe cuente con los conocimientos, habilidades y estrategias de alto nivel en materia de combate de incendios y de rescate, se lleva a cabo una capacitación por parte de cuatro elementos en la ciudad de Woodstock, Illinois.

Uno de los resultados de la reciente visita del Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar a dicha ciudad de la unión americana, fue precisamente el programar este tipo de capacitaciones para los cuerpos de rescate, quienes ya se encuentran en el vecino país del norte recibiendo adiestramiento.

Lo anterior se da gracias al hermanamiento entre el Municipio de Guadalupe y la ciudad de Woodstock, Illinois, lo cual ha fortalecido los lazos de colaboración internacional, impulsando proyectos de capacitación y profesionalización en materia de Protección Civil.

Esta capacitación tuvo inicio el día 25 de agosto de 2025, con la llegada del primer grupo, conformado por cuatro elementos de Protección Civil de Guadalupe y Seguridad Pública, quienes viajaron a las ciudades de Woodstock y Carpentersville, en Illinois, para iniciar un proceso de formación especializada.

La duración de esta capacitación será del 25 de agosto al 9 de septiembre de este año en curso y está siendo atendida por Jairo Fernando Guardado Aranda, Juan Gerardo Alanís Valenzuela y Miguel Ángel Garcés Gausín, por parte de Protección Civil; además de Elvira Ávila Muñoz, perteneciente a Seguridad Pública del municipio.

El Ayuntamiento de Guadalupe reconoce el valioso apoyo del comisionado José Rivera y de Maggie Rivera para hacer posible esta capacitación, así como del jefe del Departamento de Bomberos de Woodstock, Brendan Parker y a su jefe adjunto, Matt Hedges; además del jefe de Bomberos de Carpentersville, Bill Anaszewicz, y a su adjunto, Richard Nieves.

Finalmente, el coordinador de Protección Civil de Guadalupe, Oscar Jonathan Díaz Oliva, informó que los compañeros capacitados harán lo propio con los compañeros de la coordinación para aprender estas nuevas habilidades.