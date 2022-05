¿Nos seguimos quejando o hacemos algo por la seguridad?

Por: BENJAMÍN MOCTEZUMA LONGORIA •

Hay dos tipos de queja equivocadas: la propaganda política (desprestigio al actual gobierno), con una propuesta que vergonzosamente exponen, pero insinúa políticas bestiales de violencia. Otra: preocupación genuina, basada en observaciones superficial que absorbe datos distorsionados. En suma: unos con “mala leche”, confabulados como crimen organizado, y los influenciados.

Desde el inicio de mis entregas, inicié una serie de artículos relacionados con la seguridad pública. Fueron interrumpidos por amenazas (existe carpeta en FGJE e informé al director del diario). Transitoriamente opté por otros temas. Veo necesario rescatar ideas.

Lo primero: la metáfora de “abrazos, no balazos”. La distorsión es burlesca pero risible. El presidente daría un abrazo a delincuente y se convertirían en buenos. Nunca ha planteado ese disparate. Lo presentan como “mesías” que, al besar a los enfermos, los aliviaba. Solo existe en la mitología religiosa y en su verborrea, inventada para mofarse, creen ganar adeptos.

Los de la “mala leche” defienden la frase literal porque “les cayó como anillo al dedo” (proverbio también manipulado). Su exhibición como metáfora los desnuda. Debe entenderse como contraria a otra estrategia, que no se atreven a mencionar. Se trata del rostro de LA ESTRATEGIA BESTIAL DE LOS “BALAZOS” Y EL EXTERMINIO FÍSICO durante la flagrancia delictiva.

En la parte no flagrante y preventiva, se sobre lee, la represión, el autoritarismo y la ausencia de libertades. Hay muchos casos documentados en que los presuntos delincuentes detenidos y desarmados son asesinados, en lugar de entregarse a las AMP, sin existir la pena de muerte que, si la hubiera, la dictaría un juez.

Nuestro presidente aboga por el respeto a la vida. Se burlan al distorsionar que defiende al delincuente y desprotege al inocente. Pamplinas. Se trata de garantizar la vida, el Estado de Derecho y que no se cometan delitos con los detenidos. No es perdón. ¿Acaso no se quejan por los muertos? ¿Quién desconoce que la mayoría fueron activos del crimen organizado? Contradictorios, ¿no?

Ayer viernes, AMLO estuvo en Sinaloa, cunas históricas del crimen organizado. Expuso:

“… Estamos atendiendo el proceso de descomposición social de 36 años (1983-2018) de mayor corrupción en toda la historia de México. Se dedicaron a robar, a saquear e imponer un modelo en donde lo importante era lo material y del cuánto tienes cuánto vales. No sólo en México en el mundo. Cuando fuí a la ONU lo planteé. Es inmoral lo que hicieron. ¿Cómo concentraron tanto dinero, tantas riquezas en unas cuantas manos? Y hay mil millones de personas que no tienen ni para comer en el mundo. Una monstruosa desigualdad. Querían borrar valores culturales, morales, espirituales”.

Señaló que la familia mexicana es la primer institución de seguridad social… en los últimos tiempos ha habido muchos problemas de desintegración de las familias (porcentaje de divorcios) …. Si sabemos de lo material del crecimiento económico, etc. Sabemos de las consecuencias de la violencia, pero no de las causas, el abandono a los hijos, el maltrato al interior de la familia…

Habló de un caso en que el papá golpeaba a la madre constantemente, la maltrataba y entonces él tomó el camino de la delincuencia y se hizo famoso. Y fue a ver al papá, o el papá lo fue a ver a él. Ya cuando era jefe, y no sé qué le fue a pedir el papá al hijo, y con mucho rencor el hijo le dijo vete, porque si te vuelvo a ver no vas a seguir viviendo…

Fíjense -relató- como el hijo le dice al papa: ¡Vete! Ahí hay algo de consideración, de afecto en el ser humano. Entonces, por eso, tenemos que buscar la reinserción, la generación, el no considerarlos monstruos que ya no pueden ser recuperados. Además, todos tenemos derecho a la vida. Lo mejor es imprimir valores. Eso es lo mejor. Y atender a los jóvenes, no dejarlos solos. Que no tengan vacíos.

La otra cuestión que estamos haciendo, y que todos debemos contribuir, es informar del otro lado de la moneda. Porque se pinta un mundo idílico, en el de las drogas y la violencia. Las series, de que la pasan muy bien. Y lo mismo, ropa de lujo, mansiones, muchachos, muchachas guapas, poder, levantan el teléfono y le hablan a una autoridad, a un militar y le dan la orden. Y el otro mundo, el de los laboratorios del Fentanilo, que a los 6 meses aniquila a los jóvenes y, la mugre que utilizan para hacer las drogas. Pues, sobre eso, el hecho de que se usen raticidas para hacer esas drogas, todo eso, y cómo se va a pagando la vida de los jóvenes, es parte de la campaña que estamos haciendo, enfrentando o contra restando esa vida supuestamente de mucha felicidad y de éxito.