Senador Armando Guadiana a «antitaurinos»: No actúen sólo por seguir la procesión

Por: La Jornada Zacatecas •

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional que las corridas de toros y las peleas de gallos sean consideradas como “Patrimonio Cultural e Inmaterial” del país por infligir sufrimiento innecesario, cruel y deliberado contra las especies animales, el senador Armando Guadiana en su mensaje de bienvenida se dirigió a los «antitaurinos» durante la presentación del cartel de la Feria Taurina 2022, y les dijo que «Yo diría que piensen muy bien las cosas y no hagan lo que hacen de estar en contra nada más por seguir la procesión, a quien no le gusten los toros, pues que no vaya», declaró.