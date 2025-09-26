Niega gobernador desvío de recursos hacia campaña de Verónica Díaz y anuncia ajustes en su gabinete

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El gobernador negó categóricamente los señalamientos sobre un presunto desvío de recursos de su gabinete hacia la campaña de la senadora Verónica Díaz en búsqueda de la gubernatura y subrayó que “no hay necesidad”, pues su movimiento cuenta con una amplia cartera de representantes. Aseguró que 2025 cerrará con resultados positivos, sin conflictos laborales, y adelantó próximos ajustes en su gabinete, al tiempo que reconoció que “es tiempo de mujeres” en la vida pública.

Monreal Ávila respondió a los señalamientos sobre supuestas indicaciones a su gabinete para destinar recursos materiales o humanos a la campaña de la senadora Verónica Díaz, y negó categóricamente dicha versión. “No hay necesidad, nuestro movimiento tiene una gran cartera de posibilidades y, como todo movimiento, vamos a tener representantes; está muy enriquecido”, afirmó.

Pidió a los distintos actores políticos no adelantarse, al subrayar que aún falta tiempo para el proceso electoral. “No quemen ansias, faltan dos años. Estoy en el último tercio; ahorita lo que nos merece es trabajar”, señaló. En ese sentido, hizo un llamado a los secretarios de su administración y a todos los sectores productivos a concentrarse en sacar adelante a Zacatecas y fortalecer la comunión social.

El mandatario destacó además que es momento de reconocer el papel de las mujeres en la vida pública. “Es tiempo de mujeres, a la mujer no se le debe de privar de ninguna participación por ser mujer, pero ya de eso nos ocuparemos, hay tiempo”, expresó.

Respecto a los cambios en su gabinete, adelantó que habrá más ajustes en los próximos días. Entre las vacantes a cubrir mencionó la Defensoría Jurídica y algunas subsecretarías que quedaron pendientes por la naturaleza de la reforma.

Concluyó reiterando que, por ahora, la prioridad de su gobierno es trabajar de manera conjunta para atender las necesidades del estado y garantizar estabilidad rumbo al cierre del año.