Recibe capacitación personal del Issstezac en materia de transparencia

Por: La Jornada Zacatecas

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) participó en la capacitación ofrecida por especialistas en la materia de la Secretaría de la Función Pública en obligaciones en materia de transparencia.

Dicha instrucción forma parte del proceso referente a las auditorías por las que ordinariamente el Instituto se encuentra en tránsito para solventar las observaciones del mismo proceso, así como el manejo adecuado de la información durante el desarrollo de este transcurso en cuanto a las normas de transparencia.

El personal del Issstezac que acude a la capacitación pertenece a la subdirección Contabilidad dependiente de la dirección de Finanzas y Administración, así como de la Unidad de Transparencia del propio Instituto.

En el desarrollo de la instrucción se reforzaron los lineamientos normativos en el manejo de la información, así como las obligaciones a las que se sujetan los entes públicos.

Es importante mencionar que, en este sentido, la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no solo establece la obligación a publicar “Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen…” sino que también prevé “… y, en su caso, las aclaraciones que correspondan”.