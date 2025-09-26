La derrota como espejo

Por: La Jornada Zacatecas •

En el transcurso de pocos meses, un sector político universitario ha cosechado una serie de derrotas que no pueden minimizarse: perdió el plebiscito de la huelga, la elección a la rectoría, la mayoría de las unidades académicas y, recientemente, la reforma a los estatutos del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ). Se trata de un golpe acumulado que refleja, más allá de coyunturas específicas, un distanciamiento con la comunidad universitaria que deberían de considerar.

Los resultados adversos, repetidos y contundentes, son un mensaje inequívoco: algo en la estrategia, en la organización interna, en sus alianzas y, sobre todo, en la manera de dialogar con estudiantes, docentes y trabajadores no está funcionando. Persistir en explicaciones superficiales o atribuir los reveses a los medios o factores externos sería un error que solo prolongará la crisis de representación de una pluralidad política que es necesaria dentro de la universidad.

La Benemérita UAZ exige a sus actores políticos la capacidad de escuchar, de reconocer errores y de replantear rutas. ¿Qué causas se han abandonado? ¿Qué demandas de la comunidad se han ignorado? ¿Qué alianzas son insostenibles? ¿Qué visión de universidad se está transmitiendo cuando la respuesta mayoritaria es el rechazo?

Asumir la derrota no es rendirse, sino aceptar que se ha perdido la confianza y que esta solo puede recuperarse con un proceso serio de autocrítica. La historia muestra que de los fracasos también nacen las oportunidades, siempre que se afrontan con honestidad. La universidad necesita una oposición crítica, responsable y propositiva que bajo estos resultados electorales tenga claro que seguirán fracasando si continúan en una ruta sin un proyectó, con alianzas infames con saqueadores mestros, en la estridencia permanente, la falta de diálogo que terminan en paros que afectan a los alumnos y en la indignación selectiva frente a casos de violencia, acoso o atropellos.

A partir de ahora se viene un periodo donde ya no está en juego un cargo ni una elección más, es tiempo de privilegiar la construcción de una comunidad académica democrática, tolerante, sólida y que priorice el beneficio de sus alumnos, la vinculación con su comunidad y la reconstrucción de una bella institución que quedó hecha añicos tras los terribles actos protagonizados por el ex rector Ibarra Reyes.