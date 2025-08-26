Urgen agricultores aparición con vida de joven desaparecido en Tacoaleche

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Ayer, desde temprana hora, productores agrícolas y familiares de José Rodolfo Cárdenas Olvera, de 22 años de edad, desaparecido desde hace ocho días en Tacoaleche, Guadalupe, realizaron una caravana con 10 tractores y más de 30 vehículos particulares que avanzó desde la comunidad de Santa Mónica hasta la capital del estado. La caravana concluyó a la altura de la Plaza Bicentenario, donde bloquearon el boulevard metropolitano durante aproximadamente tres horas para exigir la aparición con vida del joven.

Al contingente, compuesto por habitantes de la comunidad de El Bordo, se unieron la madre y el padre de Ismael Bra Sánchez, de 34 años, desaparecido el pasado 30 de julio en Santa Rita, Vetagrande, junto con Manuel Alejandro Ambriz Pérez, de 22 años, según consta en la ficha de búsqueda conjunta difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

El bloqueo comenzó en el sentido Guadalupe–Zacatecas, encabezado por un tío de José Rodolfo, quien explicó al comisionado local de búsqueda, Everardo Camacho Aguayo, que el cierre se levantaría dependiendo de los resultados de una reunión entre los padres del joven y representantes de la Fiscalía.

Contrario a lo publicado por el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, Omar Carrera, quien a través de Facebook anunció a mediodía que el boulevard sería liberado, los manifestantes decidieron extender el bloqueo al sentido Zacatecas–Guadalupe, tras recibir una llamada en la que se les informó que la reunión no había dejado una respuesta satisfactoria.

Elementos de Policía Vial impidieron que los tractores avanzaran más allá del puente peatonal de la Plaza Bicentenario, pero otros manifestantes formaron una valla humana y cerraron por completo la circulación en ambos sentidos.

A la llegada de la fiscal Daysi Janett Montes al boulevard, explicó que daba seguimiento a una línea de investigación relacionada con un baile de La Fe Norteña realizado en Tacoaleche el sábado previo a la desaparición de José Rodolfo y solicitó testimonios por parte de asistentes. Una de las mujeres presentes respondió: “Nadie tiene por qué decirle nada”. En ese momento, la fiscal dijo: “Estaba en una búsqueda en Vetagrande… ¿dónde me quieren, aquí o buscando?”.

Los manifestantes reclamaron que se dirigiera a todo el grupo y exigieron la presencia del gobernador o un representante directo. La fiscal pidió llevar el diálogo con tres familiares, lo que generó inconformidad, y los participantes tampoco accedieron a liberar un sentido del boulevard, como la funcionaria les solicitaba.

No fue sino hasta pasadas las 13:20 horas que la fiscal sostuvo una plática en privado con los padres de José Rodolfo a un costado del bloqueo.

Tras 10 minutos, los familiares informaron que la búsqueda se extendería a siete estados del país y que se daría seguimiento puntual al caso. Con ese compromiso, accedieron a liberar el boulevard, puntualizando que otorgarían plazo hasta el miércoles para conocer resultados.

José Rodolfo es esposo y padre de un bebé de 10 meses de edad, recordó su padre al expresar la desesperación de su familia: “Ya son 8 días que no podemos dormir y ya sin ganas de comer”. Añadió que el trabajo de 50 agricultores y agricultoras depende de la localización de su hijo: “Aguantamos granizadas, heladas, todo tipo de siniestro lo aguantamos, pero sin él no podemos”.

Detalló que la denuncia no fue presentada de inmediato porque en un principio pensaron que podía encontrarse con amistades en otros lugares, y no fue sino hasta días después que, al confirmarse que no regresaba a casa, acudieron a la Fiscalía para solicitar la ficha de búsqueda.

Por su parte, la madre de Ismael Bra Sánchez comentó que el joven que desapareció junto con su hijo, Manuel Alejandro Ambriz Pérez, era nuevo en la comunidad de Santa Rita, Vetagrande. Señaló que la Fiscalía les ha brindado atención a ella y a la madre de Manuel Alejandro, pero a pesar de que la ficha de búsqueda se emitió casi de inmediato tras la no localización de ambos el miércoles 30 de julio por la tarde, hasta ahora no hay rastro de su paradero.

Al igual que la camioneta de José Rodolfo, en la que se transportaban Ismael Bra y Manuel Alejandro, continúan sin ser localizadas.