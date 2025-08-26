Se triplican los feminicidios en Zacatecas durante el último mes

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Zacatecas pasó de una a cuatro víctimas de feminicidio en el acumulado enero–julio de 2025, de acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La entidad se mantiene con la segunda tasa más alta en trata de personas y la cuarta en homicidio culposo de mujeres, a nivel nacional.

Los cuatro feminicidios registrados en el estado equivalen a una tasa de 0.46 por cada 100 mil mujeres, cercana al promedio nacional de 0.58. El dato destaca porque el número de casos se triplicó en el último mes.

Morelos, Tabasco, Sinaloa y Chihuahua presentan las tasas más elevadas, mientras que Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y Ciudad de México concentran 32.7 por ciento de las víctimas de feminicidio.

En el delito de trata de personas, la entidad reporta un total de 11 víctimas en este primer semestre del año, con una tasa de 1.26 por cada 100 mil mujeres. Dicha tasa se ubica solo detrás de Quintana Roo, que suma 114 víctimas y una tasa de 10.92, muy por encima del promedio nacional de 0.44.

En homicidios culposos, Zacatecas sumó 48 víctimas, alcanzando una tasa de 5.49, manteniéndose con el cuarto nivel más alto en el país. Quintana Roo con 86 víctimas y una tasa de 8.24, Oaxaca con 139 (6.14) y Michoacán con 151 (5.85), registran las tasas más altas en este delito. El promedio nacional fue de 2.72 y el número de víctimas es de 886.

Respecto a homicidios dolosos de mujeres, en el estado se reportaron 12 víctimas, lo que equivale a una tasa de 1.37. Guanajuato, Baja California y Estado de México concentraron más de un tercio de los casos, con 224, 117 y 107 víctimas, respectivamente.

Zacatecas registró 466 casos de lesiones dolosas y 200 de lesiones culposas. En las primeras, la entidad se ubicó por debajo del promedio nacional de 68.33 por cada 100 mil mujeres, mientras que en lesiones culposas quedó por encima de la media nacional de 18.79.

En extorsión, se documentaron 13 víctimas, con una tasa de 1.49, inferior a la media nacional (3.66). Guanajuato y Estado de México encabezaron este delito con 367 y 554 casos, respectivamente.

En corrupción de menores, Zacatecas contabilizó 10 víctimas, con una tasa de 0.7. Guanajuato fue nuevamente la entidad con mayor incidencia, al concentrar 352 víctimas y una tasa de 10.46, frente al promedio nacional de 3.04.

En el delito de violación simple y equiparada, Zacatecas acumuló 171 denuncias, con una tasa de 9.98, en el lugar 24 nacional y 15 en tasa. El promedio se situó en 9.19 por cada 100 mil habitantes y es el Estado de México la entidad con mayor incidencia en este delito, con mil 738 víctimas.

En violencia familiar, la entidad reportó mil 959 casos, con una tasa de 114.37, ligeramente por debajo de la media nacional de 117.98. Ciudad de México encabeza este delito, acumulando 20 mil 239 víctimas a la fecha.