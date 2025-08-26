Profesor pide rescatar talleres de oficios en secundaria; no todo es tecnología, asevera

Frente a la actualización de talleres en secundaria para responder al avance tecnológico, profesores consideraron que “no todo es tecnología y muchos oficios todavía son necesarios”, entre ellos, carpintería, electricidad, corte y confección.

Sabino González, dirigente de la sección 10 de la CNTE, informó que los talleres “prácticamente se están abandonando y ya no hay práctica. La electricidad es ahora teórica, en lugar de estar ahí, con los cables”.

Hay un problema, asegura, con la organización y su clasificación, lo cual es “alarmante porque no todo es tecnología ni sólo conocimiento; también hay que tener una parte de motricidad y de habilidad”. Agregó que en aquellos cursos los estudiantes hacen uso de matemáticas y las ciencias, entre ellas física y química.

Ahora, dijo, se consideran clases o asignaturas, lo que implica que el grupo completo tome la sesión y no se divida en dos secciones, por lo cual, “habrá excedentes de profesores”, puesto que por cada taller será necesario sólo uno y ya no dos, como solía ser. En las secundarias técnicas se imparten ocho horas de taller a la semana, mientras en las diurnas son tres horas.