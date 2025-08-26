16.1 C
Zacatecas
martes, 26 agosto, 2025
type here...
spot_img
Seguridad

■ Familiares habían bloqueado el boulevard metropolitano en Zacatecas en su búsqueda

Confirma Rodrigo Reyes localización sin vida a José Rodolfo Cárdenas Olvera en San Luis Potosí

■ Autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos

By Educación Dual
0
4
Foto: Alejandra Cabral

Más Leídas

Educación Dual
Educación Dual
- Publicidad -

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó esta mañana que José Rodolfo Cárdenas Olvera fue localizado sin vida en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

- Publicidad -

Apenas ayer, sus padres y familiares encabezaron una marcha con tractores y vehículos particulares que bloqueó el boulevard metropolitano en Zacatecas para exigir su localización con vida, tras ocho días de no tener noticias sobre su paradero.

El joven había sido reportado como desaparecido el pasado 22 de agosto, y de acuerdo con el secretario de gobierno, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

- Publicidad -
Artículo anterior
Profesor pide rescatar talleres de oficios en secundaria; no todo es tecnología, asevera

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto