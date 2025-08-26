Confirma Rodrigo Reyes localización sin vida a José Rodolfo Cárdenas Olvera en San Luis Potosí

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó esta mañana que José Rodolfo Cárdenas Olvera fue localizado sin vida en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

Apenas ayer, sus padres y familiares encabezaron una marcha con tractores y vehículos particulares que bloqueó el boulevard metropolitano en Zacatecas para exigir su localización con vida, tras ocho días de no tener noticias sobre su paradero.

El joven había sido reportado como desaparecido el pasado 22 de agosto, y de acuerdo con el secretario de gobierno, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.