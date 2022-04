Solicitará diputado Ernesto González Romo que se eche abajo aprobación de herramientas legislativas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que en la sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura se informara del cómputo de las actas de cabildo que finalmente aprobarían la reforma al artículo 65 de la constitución local y con ella el regreso de las herramientas legislativas, el diputado por Morena, Ernesto González Romo, en conferencia de presa, señaló que fue violentado el proceso parlamentario y que acudirá al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar que “se eche abajo” todo el proceso vía juicio de nulidad, además de que pedirá el gobernador del estado, vete dicha reforma.

“En un hecho francamente sorprendente y hasta inédito, se da por autorizada una modificación a la constitución que permite la reactivación de las llamadas herramientas legislativas. Esta modificación se hace dando lectura a la revisión de las actas de cabildo de los diferentes municipios y con una serie de inconsistencias legales”, acusó el legislador morenista.

“Frente a esta flagrante violación del proceso parlamentario y a los mínimos estándares constitucionales, es que acudiré al Tribunal de Justicia Administrativa, vía el juicio de nulidad, para solicitar que se eche abajo todo el proceso, porque desde un principio comenzó con una reserva que ni siquiera se circuló y posteriormente hubo irregularidades en la documentación que se le entregaba a los municipios. Finalmente logramos que la mayoría de los ayuntamientos se pronunciara en contra de las herramientas legislativas, no se les reconoce y finalmente se da este declaratoria, a pesar de que nos pronunciamos que se bajara del orden del día”

Por otra parte, González Romo refirió que hay una etapa de veto que todavía puede ejercer el gobernador del estado, por lo que aprovechó para hacerle un llamado para que no se publique en el Periódico Oficial esta reforma constitucional y no se permita que se reactiven las herramientas legislativas, dado que todo el proceso para su aprobación, reiteró, está viciado y con claros procesos irregulares en cuanto a las formas que se siguieron. “El regresar las herramientas legislativas es regresar a un viejo modelo de prácticas deshonestas de este Poder Legislativo” concluyó el legislador, quien añadió que por pactos rotos al interior, Morena ya no tiene mayoría.