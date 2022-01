Pide AMLO no hacer juicios anticipados contra Bonilla en caso Maldonado

Por: La Jornada •

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la posibilidad de que el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se incorpore a su gobierno, es tema aparte de la investigación que se hará del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el domingo pasado, en Tijuana. Al mismo tiempo pidió no hacer juicios sumarios ni anticiparse a la indagatoria.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó si se llamará a declarar al ex gobernador, toda vez que en 2019, en su participación en la conferencia mañanera, la periodista asesinada manifestó temer por su vida como consecuencia de un juicio laboral en el cual la contraparte era Bonilla.

El mandatario respondió:

“Vamos a cumplir con el compromiso de investigar a fondo, ya inició, y se va informar periódicamente, siempre y cuando no afecte el avance sobre el conocimiento de las causas, móviles, autores materiales, intelectuales, todo esto, pero ya estamos trabajando.

“Y de lo otro (Bonilla) yo quisiera decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Todos los que considere la autoridad van a ser investigados, no hay impunidad (pero) no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no son los tiempos de antes, ayer lo dije: no somos iguales.

Lo voy a repetir, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodriguez, no es García Luna.

Los conservadores, añadió, se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando.

Recuerdo que cuando Claudio X. González estaba a favor de la educación, además de insultar al magisterio, decían ‘nos preocupan los niños’, pura falsedad, lo que querían era privatizar la educación.

Igual ahora con estos casos lamentables hay mucha falsedad, mucha hipocresía.

Vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese propósito.

Ese es otro asunto, ¿por qué ahora hablar de eso?, señaló el Presidente.