Monreal Ávila anuncia apoyos al campo y respalda trabajo de Verónica Díaz, la señala como “el anhelado cambio”

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de la última Expo Feria Agropecuaria del año, dirigida a productores de frijol, el gobernador David Monreal Ávila anunció el inicio de la dispersión de costales subsidiados y el fortalecimiento de los mecanismos de comercialización del grano, en un esfuerzo por evitar la especulación y el abuso de intermediarios.

El mandatario informó que a partir del 3 de noviembre se habilitarán 52 centros de acopio en la entidad, donde el costo de cada costal pasará de 8 a 4 pesos, con el fin de reducir los gastos de producción de los campesinos. Asimismo, señaló que la recepción del frijol comenzará el 10 de noviembre, y el pago a los productores se realizará en un plazo máximo de tres a cinco días, garantizando que ningún pequeño agricultor quede excluido del precio de garantía de 27 pesos por kilogramo establecido por el Gobierno de México.

Monreal Ávila subrayó que el proceso deberá efectuarse con orden, transparencia y sin la intervención de “coyotes”, al advertir que su gobierno no permitirá la distorsión del mercado ni el aprovechamiento de la necesidad campesina. “El propósito es que el esfuerzo del productor se traduzca en bienestar real para las familias del campo”, señaló.

Durante su intervención, el gobernador hizo un reconocimiento público a la senadora Verónica Díaz Robles, a quien describió como “una mujer fresca y comprometida, que representa el anhelado cambio”. Recordó su papel como delegada de los Programas del Bienestar, donde, dijo, “ayudó a empadronar a mucha de nuestra gente y a que muchos de los programas se hicieran realidad”.

“Para quienes no la ubican, que no la conocieron —que dudo que no la hayan conocido—, pues ella fue parte fundamental de la transformación en Zacatecas”, expresó Monreal Ávila, al destacar que Díaz Robles “es un buen conducto para la gestión y el apoyo” y le solicitó transmitir un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con este acto, el gobierno estatal cerró el ciclo de ferias agropecuarias de 2025, cuyo objetivo, según las autoridades agropecuarias, es fortalecer la soberanía alimentaria, eliminar la intermediación injusta y dignificar el trabajo del campo zacatecano, sectores históricamente postergados.